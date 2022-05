PCT ukinjen tudi v vseh zdravstvenih in socialnovarstvenih dejavnostih

Vlada je na današnji seji izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19, s katerim se pogoj PCT ukinja v vseh zdravstvenih in socialnovarstvenih dejavnostih.

V skladu s priporočili Strokovne svetovalne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije je, zaradi ugodnejše epidemiološke slike in značilnosti različice Omikron, vlada sprejela, da pogoja prebolevnosti, cepljenja oziroma testiranja (pogoj PCT), ni več potrebno izpolnjevati uporabnikom in obiskovalcem storitev bolnišnic, uporabnikom in obiskovalcem izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, uporabnikom in obiskovalcem storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.

Pogoj PCT se torej popolnoma ukinja v vseh zdravstvenih in socialno varstvenih dejavnostih. V skladu s priporočili strokovne skupine pa ostaja obvezna uporaba zaščitnih mask tipa pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.

V slednjih prav tako ostaja tudi ukrep obveznega razkuževanja rok. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.