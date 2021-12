Neuradno: zares učinkovit je šele tretji odmerek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je za Slovenske novice povedala Boajna Beović, vodja strokovne skupine za cepljenje, "poživitveni odmerek močno poveča koncentracijo protiteles, ki po osnovnem cepljenju pričakovano upadajo. Ne gre le za to, da bi bilo cepljenje zares učinkovito šele po 3. odmerku, nekaj mesecev sta zadoščala dva odmerka oziroma osnovno cepljenje. Res pa je, da pri cepivih dosežemo dolgotrajno zaščito šele po več odmerkih, osnovni shemi in poživitvenih odmerkih, ki so za nekatera cepiva svetovani vse življenje. Bolezen je z nami kratek čas, še krajši čas uporabljamo cepljenje, zato ne moremo dobro napovedovati, koliko časa bo zaščita trajala. Zelo verjetno bi bila učinkovitost treh odmerkov daljša kot zaščita samo z osnovnim cepljenjem, če seveda ne bi prišlo do izrazitih sprememb virusa," je povedala Beovićeva.

Delež trikrat cepljenih bi se moral povečati

Da tretji odmerek cepiva dvigne nivo protiteles na precej višjo raven, pravi tudi Roman Jerala s Kemijskega inštituta. "To izboljšanje so potrdili v kliničnih raziskavah kot tudi na terenu, zato bi se morali v čim večji meri povečati delež tistih, ki so trikrat cepljeni."

Ema je prejšnji teden potrdila, da je cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covid-19 varno in učinkovito že tri mesece po prvotnem cepljenju, medtem ko WHO nasprotuje univerzalnemu dostopu do poživitvenih odmerkov proti covid-19. Po njihovem bi morali najprej omogočiti, da vsi dobijo prvi odmerek.

Poleg tega so na 24 ur po neuradnih podatkih izvedeli, da naj bi svetovalna skupina za covid-19 na neformalnem pogovoru ministru za zdravje predlagala, da se skrajša obdobje od prejetja drugega do prejetja poživitvenega odmerka, in sicer na tri mesece. Med predlogi naj bi bila tudi določitev veljavnosti covidnega potrdila o cepljenju na devet mesecev.