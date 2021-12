Laži, preklete laži in statistika: smrtnost je med cepljenimi veliko nižja

Ali cepiva res bolje varujejo ljudi pred resnejšimi zapleti pri okužbi z novim koronavirusom? Ker je v zadnjem obdobju eden izmed glavnih argumentov proticepilcev, da tudi cepljene osebe umirajo zaradi koronavirusa, so pri organizaciji Our world in data pripravili analizo vpliva cepljenja na smrtnost koronavirusa. Kot razkrivajo podatki posameznih držav, je smrtnost med cepljenimi veliko nižja kot med necepljenimi v vseh obravnavanih državah.

Laži, preklete laži in statistika

Verjetno ste velikokrat videli, predvsem na spletnih družbenih omrežjih, argumente proticepilcev, kot so: "Polovica mrtvih zaradi koronavirusa je cepljenih." Na fiktivnem primeru bomo prikazali, zakaj so take izjave sicer lahko resnične, vendar ne povedo vse zgodbe in zato na prvi pogled ne utemeljujejo potrebe po cepljenju.

1. Predstavljajte si, da živimo v družbi, ki jo sestavlja 60 ljudi.

2. Deset oseb umre zaradi posledic okužbe z novim koronavirusom in polovica umrlih je bila cepljenih.

3. Seveda sledi logični sklep: Polovica mrtvih zaradi koronavirusa je cepljenih.

4. Vendar je za pravo razumevanje zgodbe treba pogledati tudi tiste, ki niso umrli. V naši namišljeni družbi je bilo namreč cepljenih 50 ljudi in necepljenih 10 ljudi.

5. Zdaj lahko izračunamo stopnjo smrtnosti med obema skupinama.

6. Pri cepljenih je stopnja smrtnosti 10-odstotna: od 50 cepljenih oseb jih je pet umrlo.

7. Pri necepljenih je stopnja smrtnosti 50-odstotna: od 10 necepljenih jih je pet umrlo.

8. Stopnja smrtnosti v naši namišljeni družbi je med celjenimi torej petkrat nižja kot med necepljenimi.

Na zgornjem primeru smo želeli razložiti pristop k razumevanju smrtnosti zaradi koronavirusa. V nadaljevanju pa lahko na primeru realnih podatkov resničnih družb in držav preverite, kako cepljenje vpliva na smrtnost pri okužbi z novim koronavirusom.

ZDA

V Združenih državah je cepljenih že več kot 60 odstotkov vseh ljudi, večina jih je prejela cepiva mRNK Pfizerja ali Moderne. Kot razkriva graf, je smrtnost pri necepljenih osebah v primerjavi s cepljenimi vsaj petkrat višja. Najvišja smrtnost med cepljenimi je pri osebah, cepljenih s cepivom Johnson & Johnson, medtem ko je najnižja pri osebah, cepljenih s cepivom Pfizerja.

V ZDA je tako v prvem tednu oktobra smrtnost znašala pet na 100 tisoč prebivalcev za necepljene osebe in pa 0,82 na 100 tisoč prebivalcev za polno cepljene osebe.

Anglija

V Angliji se je cepilo skoraj 70 odstotkov vseh ljudi, večina jih je prejela ali vektorsko cepivo AstraZenece (ki se proizvaja v Veliki Britaniji) ali pa cepivo Pfizerja. Kot kažejo podatki, je smrtnost med necepljenimi v zadnjih mesecih več kot petkrat višja od smrtnosti med cepljenimi. Za Anglijo ni podatkov o smrtnosti za posamezno cepivo.

V Angliji je tako v predzadnjem tednu septembra smrtnost znašala 5,4 na 100 tisoč prebivalcev za necepljene osebe in pa 1,10 na 100 tisoč prebivalcev za polno cepljene osebe.

Švica

V Švici sta se cepili dve tretjini ljudi, večina jih je prejela cepiva mRNK Pfizerja ali Moderne. Razlika v smrtnosti med cepljenimi in necepljenimi osebami se je povečala predvsem v zadnjih mesecih, ko je dosegla skoraj osemkratnik. Za Švico ni podatkov o smrtnosti za posamezno cepivo.

V Švici je tako v prvem tednu decembra smrtnost znašala 8,6 na 100 tisoč prebivalcev za necepljene osebe in pa 0,74 na 100 tisoč prebivalcev za polno cepljene osebe.

Čile

V Čilu se je cepilo več kot 80 odstotkov vseh ljudi, večina s kitajskim cepivom Sinovac. Kot razkrivajo podatki, je smrtnost v Čilu med necepljenimi in le delno cepljenimi v primerjavi s cepljenimi od enkrat do trikrat večja v zadnjih mesecih. So pa za Čile na voljo podatki o smrtnosti oseb, ki so prejele tudi poživitveni odmerek.

V prvem tednu decembra je tako v Čilu smrtnost znašala 3,15 na 100 tisoč prebivalcev za necepljene osebe, 1,99 na 100 tisoč prebivalcev za polno cepljene osebe in 0,23 na 100 tisoč prebivalcev za osebe s poživitvenim odmerkom.