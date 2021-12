Mateja Logar: Nikoli si nisem delala utvar, da bom miss popularnosti #video

"Nikoli si nisem delala utvar, da bom priljubljena zaradi tega, ker bom prevzela vodenje svetovalne skupine. Tukaj ne gre za miss popularnosti. Velikokrat je treba sprejeti odločitve, ki ljudem niso všeč. Odločitev ne sprejemamo zato, da bi bili všečni, ampak zaradi tega, da ohranjamo življenja, da ohranjamo zdravje in da vsaj do neke mere omogočamo čim bolj normalno delovanje družbe," o vodenju svetovalne skupine na ministrstvu za zdravje pove Mateja Logar.

Gostja tokratne oddaje Osebno z Valentino Plaskan na Planet TV je bila Mateja Logar, vodja svetovalne skupine za cepljenje na ministrstvu za zdravje, ki pravi, da je v teh dveh letih trajanja epidemije postala bolj pogumna, bolj pripravljena vztrajati: "Drznem si povedati tisto, kar mislim. Vsaka stvar, tudi ta, da sem sprejela vodenje svetovalne skupine, je poleg zoprnih stvari prinesla veliko pozitivnih."

"Najbolj me moti, ko ljudje presojajo mojo strokovnost"

Pravi, da na stvari vedno poskuša gledati pozitivno, da pa jo najbolj moti, ko ljudje presojajo njeno strokovnost. "Najbolj je moteče to, da ljudje presojajo mojo strokovnost. Moja strokovnost je nekaj, kar lahko presojajo moji kolegi, ki so ravno tako zdravniki. Ne morem pa se strinjati, da lahko vsak, ki je na Facebooku, na Instagramu ali drugih spletnih omrežjih, presoja moje strokovno znanje in moje strokovne odločitve."

Logarjeva o Tomićevi: Ta zapis je povsem neodgovoren

"Glede na trenutna spoznanja o ivermektinu in hidroksiklorokinu je to povsem neodgovorno. Predvsem za hidroksiklorokin vemo, da ima številne neželene učinke, predvsem na srce, da lahko zaradi tega nastanejo hude motnje srčnega ritma, ki lahko vodijo tudi v smrt. Tudi pri ivermektinu je bilo pokazano, da v odmerkih, ki so potrebni, da v laboratorijskih pogojih pride do zavore pomnoževanja virusa, pride do tako hudih neželenih učinkov, da pravzaprav za ljudi zdravilo sploh ni primerno," je nedavni zapis poslanke iz vrst Levice Violete Tomić, da je med zdravljenjem bolezni covid-19 jemala tudi zdravila za parazite pri živalih, komentirala Logarjeva.

"Odločitve in izjave posameznikov je težko komentirati. Predvsem bi se moral vsak, ki da takšno izjavo in ki je medijsko prepoznana oseba, vprašati in pomisliti, kaj bo ta izjava pomenila v javnosti, kakšna bo sporočilna vrednost. Eno je, kaj si ti osebno misliš, drugo je pa to, kako boš to predal javnosti," pove Logarjeva, ki še vedno težko verjame, da toliko ljudi preprosto zanika povsem objektivne podatke: "Virus smo izolirali, virus je slikan, vidi se ga na celičnih kulturah, predvsem pa vidimo bolnike, ki zbolijo, ki pridejo v bolnišnico in ki so v resnici v vsakem trenutku odvisni od pomoči zdravstvenih delavcev."

Logarjeva: Glede cepljenja svojih otrok nimam pomislekov

"Moj mlajši otrok je star toliko, da se je lahko ravno cepil s cepivom proizvajalca Pfizer, ko je bilo to registrirano. Tudi če bi bil mlajši, bi se za cepljenje prav gotovo odločila. Res je, da otroci praviloma zbolevajo z blažjo obliko kot odrasli. Kljub temu pa je kar nekaj otrok, ki je prebolelo covid-19, pristalo potem v bolnišnici zaradi tako imenovanega multisistemskega vnetnega odgovora, ki pa ni več tako blag. Tukaj gre lahko za hudo prizadetost srčne mišice in tukaj je tveganje, da bo prišlo po cepljenju do neželenega učinka, bistveno manjše," pojasni Logarjeva in ob tem dodaja, da sama nima pomislekov pri tem, da bi cepila svoje otroke.

Logarjeva Jankoviću: Jaz sem še vedno ponosna na to, da sem Celjanka

Ob glasnik kritikah glede sprejetja vladnega ukrepa, ki prepoveduje strežbo hrane in pijače na prazničnih sejmih, je Zoran Janković Logarjevi "vrnil" tudi z opazko, da Ljubljančani znajo jesti kostanj. "Jaz sem še vedno ponosna na to, da sem Celjanka, in to z veseljem povem, kljub vsemu je Celje knežje mesto, tako da tudi mi imamo svojo tradicijo, Ljubljana ima svoje prednosti, manjša mesta imajo svoje prednosti, ampak v primerjavi s kakšno evropsko prestolnico tudi Ljubljana ni kakšno velemesto," se je odzvala Logarjeva.

V nadaljevanju je pojasnila razliko med tem, da imamo odprto ponudbo na stojnicah, in tem, da lahko restavracije in gostilne normalno funkcionirajo: "V gostilno gremo z neko skupino ljudi, z družbo, ki jo poznamo. Če pa se bomo usedli za mizo pri stojnici, obstaja velika verjetnost, da bo zraven prisedel še kdo, ki ga bomo srečali, pa prijatelj od prijatelja. Iz primarne družbe nastane bistveno večja družba. Število stikov se poveča, razdalja je manjša in na ta način se poveča tudi tveganje, da pride do okužbe."

"Virus na žalost ne loči med tem, kdo sedi pri mizi. Treba je imeti ukrepe, ki v največji meri omogočajo, da so dejavnosti odprte, da gredo ljudje v restavracijo zdravi in da iz restavracije zdravi tudi odidejo," je bila glede očitkov gostincev in zapiranja prazničnih stojnic jasna Logarjeva.