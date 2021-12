Mateja Logar zgrožena nad potezo Zorana Jankovića

"Pri tem gre za posmeh vsem, ki se trudimo obvladati epidemijo, za posmeh vsem zdravstvenim delavcem, ki v covidnih enotah delajo že dobre tri mesece brez pravega dopusta, in za posmeh vsem bolnim in njihovim svojcem," je Logarjeva komentirala odločitev ljubljanske občine.

"Pravzaprav je žalostno, da treba v trenutku, ko iščemo najboljše rešitve za bolnike s covidom in brez covida, da bi bili deležni ustreznega bolnišničnega zdravljenja, iskati luknje v odlokih in rešitve za stvari, ki v tem trenutku niso najbolj pomembne. Razočarani smo nad odločitvijo v Ljubljani, ki definitivno ni v luči skupnega boja proti epidemiji," je odločitev ljubljanske občine, ki jo vodi župan Zoran Janković, da spet odprejo stojnice ter strežejo hrano in pijačo, komentirala Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje.

"Mi smo predlagali režim, ki dovoljuje odprtje gostinskih lokalov, ki so bili do zdaj odprti," je v pogovoru za POP TV povedala o predlogu strokovne skupine.

"Vse preostale dejavnosti, ki se odpirajo v času novoletnih sejmov in ponujajo hrano ter pijačo, smo imeli za prenevarne, da bi aktivnosti potekale na ta način. Zato smo predlagali, da bi bile zaprte. Moram priznati, da nismo opredeljevali posamezne aktivnosti, saj niti ne poznamo različnih režimov ponudbe, to je namreč stvar posameznega ministrstva, da to natančno opredeli. Ampak tukaj gre za načrtno iskanje lukenj oziroma izjeme," je komentirala odločitev in poudarila, da so nad njo razočarani.

"Pri tem gre za posmeh vsem, ki se trudimo obvladati epidemijo, za posmeh vsem zdravstvenim delavcem, ki v covidnih enotah delajo že dobre tri mesece brez pravega dopusta, ter za posmeh vsem bolnim in njihovim svojcem," je Logarjeva komentirala argumente Mestne občine Ljubljana, ki bo takšno ponudbo še širila, češ da ne gre za sejemsko, ampak tržnično dejavnost.

"Če gre za tržnično dejavnost, me zanima, ali bo tudi na delovnem času pisalo in bo upoštevano, da deluje od 6. ure do 14. ure zaradi covidnih ukrepov od ponedeljka do sobote," je dodala Logarjeva.

Odzvala se je tudi na kritike zaradi kostanja kot izjeme za prodajo. Še enkrat je poudarila, da se ljudje ob tem, ko jedo kostanj, ne zbirajo in kostanj vzamejo s seboj, zato to ni problematično.