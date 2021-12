Alfi Nipič še vedno v bolnišnici, cepil se ni "iz osebnih razlogov"

Alfi Nipič je zaradi okužbe s koronavirusom in zapletov, ki jih je ta povzročila, že več kot dva tedna v bolnišnici. Okoli deset dni je bil na intenzivni negi, zdaj je na koronavirus že negativen, še vedno pa preboleva pljučnico.

"Bolezen deluje na vsakega drugače. Res je nepredvidljiva in ni vzorca, po katerem bi lahko dejali, komu bo uspelo preživeti in komu ne," je dejal za spletni portal Sobotainfo in se ob tem zahvalil zdravstvenemu osebju, "ki si dan in noč prizadeva za dobrobit bolnikov."

77-letni Nipič je imel v zadnjih nekaj letih precej zdravstvenih težav, imel je več operativnih posegov, za 24ur pa je povedal, da se kljub temu ni cepil "zaradi osebnih razlogov".

Silvestrski poljub iz bolniške postelje

Prav danes sicer mineva okroglih 50 let, odkar je v studiu 14 RTV Ljubljana posnel pesem Silvestrski poljub, obvezno spremljavo vsakega slovenskega silvestrovanja. Nipič je za 24ur dejal, da bo, če mu bo zdravstveno stanje to dopuščalo, ob obletnici pesem zapel iz bolniške postelje in se s tem zahvalil zdravstvenemu osebju, ki skrbi zanj.