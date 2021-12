Infektologinja: Proticovidna zdravila niso primerna za nosečnice in doječe matere #video

"Ves čas sledimo svetovnemu razvoju, med prvimi državami v svetu smo imeli na voljo cepiva proti covidu-19. V teh dneh pa k nam prihaja tudi prvo zdravilo za zdravljenje covida-19," je uvodoma dejal minister za zdravje Janez Poklukar. V izjavi za medije sodelujeta še predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc in vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaž Jereb, ki predstavljata podrobnosti o uporabi proticovidnih zdravil molnupiravir in roactemra. Spremljamo jih v živo.

V Sloveniji smo v tem mesecu že prejeli zdravila za preko 5.700 zdravljenj covidnih bolnikov, je še dejal minister Poklukar.

Ključno pri zdravilu molnupiravir je, da ga za razliko od prejšnjih, tako imenovanih bioloških oziroma imunomodelurajočih zdravilih, ni potrebno prejemati intravenozno ali podkožno, temveč ga bolniki prejmejo v obliki tablet.

Cepljenje sicer ostaja ključni ukrep za omejevanje epidemije, je ob tem poudaril Poklukar, a bodo posamezniki, ki imajo večjo verjetnost za težji potek bolezni, ob pozitivnem rezultatu in presoji stroke, lahko prejeli tudi omenjeno zdravilo. "Zdravilo se prejema z namenom preprečitve hospitalizacije oziroma težjega poteka bolezni covid-19," je še dodal.

Nosečnice in doječe matere izključene

Molnupiravir je protivirusno zdravilo iz skupine nukleozidnih analogov, ki so "v bistvu gradbeni bloki ribonukleinske kisline, ki je dedni material virusa. Zdravilo se v telesu spremeni na tak način, da se začne vgrajevati v virusno ribonukleinsko kislino in tam dela napake. In ko je teh napak zadosti, se virus ne more več razmnoževati in preneha biti aktiven," je sistem učinkovanja zdravila opisala predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc

Zdravilo je namenjeno vsem, ki imajo dejavnike za težji potek bolezni, je še povedala Lejko Zupančeva. Ključni dejavnik je starost, 65 let in več, ki je po njenem mnenju že sam po sebi zadosten dejavnik tveganja za težji potek covida-19. Pomembni dejavniki tveganja so še izredno prekomerna telesna teža, sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija, srčno popuščanje in druge srčne bolezni, ledvičnea odpoved, jetrne bolezni in tudi nosečnost.

Zdravilo za nosečnice ni primerno, saj nekateri parametri kažejo, da bi utegnili poškodovati plod, zato ga tej skupini žensk ne bodo predpisovali. Enako velja za doječe matere.