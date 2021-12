EMA kritičnim covidnim bolnikom priporoča zdravilo RoActemra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbor EME za varnost zdravil (CHMP) priporoča uporabo zdravila za artritis tocilizumab oziroma RoActemra za zdravljenje kritično bolnih odraslih bolnikov z boleznijo covid-19, ki jih sistematično zdravijo s kortikosteroidi in ki potrebujejo dodaten kisik ali mehansko predihavanje pljuč. Študija kaže, da to zdravilo zmanjša tveganje za smrt.

Odbor Evropske agencije za zdravila (EMA) bo priporočilo poslal Evropski komisiji, ki bo objavila končno odločitev.

Zdravilo tocilizumab, ki ga švicarski farmacevtski velikan Roche v Evropi prodaja pod imenom RoActemra, je v EU, tudi v Sloveniji, odobreno za zdravljenje revmatoidnega artritisa, sistemskega juvenilnega idiopatskega artritisa, juvenilnega idiopatskega poliartritisa in razširjenega oligoartritisa.

Zdravilo zmanjša tveganje za smrt in trajanje bolnišničnega zdravljenja

Odbor CHMP je priporočilo sprejel na podlagi ugotovitev študije, v kateri je sodelovalo 4.116 kritično bolnih covidnih bolnikov in ki je pokazala, da uporaba zdravila zmanjša tveganje za smrt in trajanje bolnišničnega zdravljenja. Vendar pa ga morajo bolnikom dajati skupaj s kortikosteroidi, saj v nasprotnem primeru "ni mogoče izključiti povečane smrtnosti", so poudarili.

Svetovna zdravstvena organizacija in ZDA so sicer že odobrile uporabo tega zdravila za zdravljenje kritičnih bolnikov s covid-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.