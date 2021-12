Kam na testiranje, da bomo vedno na varni strani?

Hitro testiranje ima ključno vlogo pri naših prizadevanjih za zajezitev in ublažitev epidemije covid-19. S testiranjem želimo v čim večji meri odkriti vse okužene osebe, ki nimajo značilnih znakov okužbe in bi zato nevede širile okužbo na druge zdrave osebe v bližini.

Orodje, ki nam odpira številna vrata

Nekaj je brez dvoma jasno – vsak posameznik lahko pomaga pri obvladovanju pandemije covid-19. Od nošenja maske, umivanja rok do ohranjanja fizične razdalje in izogibanja velikim množicam v zaprtih prostorih lahko vsak od nas sledi navodilom strokovnjakom, ki niso namenjena le zmanjšanju tveganja za okužbo s sars-cov-2, ampak tudi preprečevanju širjenja bolezni covid-19. Poleg teh ukrepov je nujno tudi redno testiranje.

S hitrimi testi lahko hitro in brezplačno ugotovimo, ali smo okuženi, tako da se lahko izoliramo in ne širimo virusa na svojo družino in prijatelje. Poleg tega nam le negativen rezultat hitrega testa odpira vrata institucij, pošte, restavracij, športnih dvoran, salonov, trgovin in drugih dejavnosti.

Ker je znano, da skoraj polovico vseh okužb sars-cov-2 prenašajo ljudje, ki ne kažejo nobenih simptomov, je prepoznavanje okuženih posameznikov, ko še nimajo simptomov, pa tudi tistih, ki so asimptomatski, zelo pomembno pri prizadevanjih za omejitev epidemije. Hitri test je za to lahko odlično orodje.

Zgodnje odkrivanje s hitrimi testi omogoča posameznikom, da se izolirajo, kar zmanjša možnost, da bi okužili druge, in jim hkrati omogoči, da poiščejo zdravljenje prej.

Previdno, tudi če je test negativen Vedeti moramo, da negativen test ne pomeni, da smo povsem varni, saj se lahko okužimo pozneje. Zato moramo, tudi če je rezultat testa negativen, še naprej varovati sebe in druge s pogostim umivanjem rok, fizično distanco in nošenjem obrazne maske. Kaj storiti, če je test pozitiven? Če je vaš rezultat testa pozitiven, pojdite domov in se nemudoma izolirajte ter obvestite svojega izbranega osebnega zdravnika. Opraviti morate tudi PCR-test.

Testiranje pri koncesionarjih brezplačno za vse

Skladno z odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanjem in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 z dne 6. 11. 2021, št. UL 147/21, je testiranje brezplačno za vse osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji ali so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji.

Proračun Republike Slovenije zagotavlja financiranje hitrih testov pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki jo opravljajo v mreži javne zdravstvene službe. To pomeni, da so vsi hitri testi, ki jih prebivalci opravijo v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih, brezplačni.

Testiranje pri zasebnikih brez koncesije je še naprej izključno samoplačniško, določena pa je tudi najvišja dovoljena cena, in sicer sedem evrov na testiranje.

Medic-UM STORE d. o. o. v sodelovanju z Zgornjesavinjskim zdravstvenim domom Nazarje izvaja brezplačna testiranja s hitrimi antigenskimi testi na kar desetih lokacijah po Sloveniji. Brezplačna testiranja izvajajo v ogrevanih prirejenih zabojnikih (kontejnerjih), kjer zagotavljajo največjo mero zasebnosti. Pri tem uporabljajo ene od najbolj zanesljivih hitrih antigenskih testov za profesionalno uporabo, testiranja pa izvaja strokovno usposobljen in izkušen kader. Po dogovoru izvajajo testiranja tudi na lokaciji naročnika (večja podjetja in dogodki).

Testiranja s hitrimi antigenskimi testi na novi koronavirus se lahko udeležijo le zdrave osebe brez simptomov, saj je testiranje s tovrstnimi testi namenjeno zgodnjemu odkrivanju asimptomatskih okužb z novim koronavirusom.

Lokacije in termini testiranj: PLANET TUŠ CELJE Mariborska cesta 128, 3000 Celje (kontejner na parkirišču) od ponedeljka do sobote med 7.30 in 20. uro TUŠ SUPERMARKET RADVANJE Streliška cesta 24, 2000 Maribor (kontejner na parkirišču) od ponedeljka do sobote med 8. in 18. uro EUROSPIN PTUJ Ormoška cesta 3, 2250 Ptuj (kontejner s šotorom na parkirišču) od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro TUŠ SUPERMARKET RAVNE NA KOROŠKEM Prežihova ulica 5, 2390 Ravne na Koroškem (kontejner pred vhodom) od ponedeljka do sobote med 8. in 18. uro NAKUPOVALNI CENTER VELENJKA Celjska cesta 40, 3320 Velenje (kontejner na parkirišču) od ponedeljka do sobote med 9. in 20. uro MAXIMUS MURSKA SOBOTA Ulica Štefana Kovača 43, 9000 Murska Sobota (kontejner na parkirišču) od ponedeljka do sobote med 9. in 20. uro PLANET KRANJ Cesta Jaka Platiše 18, 4000 Kranj (kontejner na parkirišču) od ponedeljka do sobote med 9. in 18. uro MERCATOR CENTER MARIBOR TABOR Ulica Eve Lovše 1, 2000 Maribor (kontejner na parkirišču) od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro MERCATOR CENTER LEVEC Levec 56b, 3301 Petrovče (kontejner na parkirišču) od ponedeljka do sobote med 8. in 13. uro ter 15. in 19. uro VRANSKO - PETRE Čeplje 51, Vransko (šotor na parkirišču) pon., sre., pet. med 6. in18. uro; tor., čet., sob. med 7.30 in 18. uro

Potrebujete kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument.

Po opravljenem testiranju prejmete brezplačno pisno potrdilo v od 15 do 30 minutah od odvzema brisa.

SMS-rezultat prejmete v od 30 do 60 minutah.

prejmete v od 30 do 60 minutah. Za pridobitev EU digitalnega potrdila se oglasite v najbližji lekarni ali pa ga pridobite na portalu zVEM v 90 minutah po opravljenem testiranju.

se oglasite v najbližji lekarni ali pa ga pridobite na portalu zVEM v 90 minutah po opravljenem testiranju. Brezplačno EU digitalno potrdilo lahko pridobite tudi prek elektronskega naslova potrdila@medicum.si, kamor pošljete svoje ime, priimek, datum rojstva, čas testiranja ter pripišete, da želite EU digitalno potrdilo.

Vse informacije v zvezi s testiranjem ali potrdili lahko dobite na elektronskem naslovu covid@medicum.si.

