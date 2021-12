Tudi smrtonosnim živalim koronavirus ne prizanaša

V živalskem vrtu v nizozemskem mestu Antwerpen so dva povodna konja zaradi okužbe s koronavirusom dali v karanteno, poroča The Washington Post. Kako sta se živali z imenoma Imani in Hermien okužili s koronavirusom, ni jasno. Edini simptom, ki ga imata povodna konja, je nadpovprečno izločanje smrklja. "Kolikor nam je znano, gre za prvo potrjeno okužbo pri povodnih konjih," je za Reuters dejal glavni veterinar živalskega vrta Francis Vercammen. Ali se okužba lahko prenese na ljudi, še ni jasno. V živalskem vrtu so po odkritju testirali vse zaposlene, na testu na koronavirus pa so bili vsi negativni.

Povodni konji med najsmrtonosnejšimi živalmi

Čeprav na prvi pogled povodni konji niso nevarni, vsako leto v povprečju ubijejo 500 ljudi. So namreč zelo agresivni, in čeprav imajo zelo ostre zobe, večino svojih človeških žrtev pomendrajo do smrti. Povodni konji lahko tehtajo tudi do 2.750 kilogramov.

Zaradi okužbe novi ukrepi

Zaradi okužb povodnih konjev so v živalskem vrtu sprejeli nove ukrepe. Vsi obiskovalci morajo nositi zaščitno masko, prav tako morajo ohranjati potrebno razdaljo. Do preklica v Antwerpnu tudi ne bo javnega hranjenja živali. Zaposleni, ki so v stiku s povodnima konjema, morajo nositi zaščitne maske, zaščitna očala in redno dezinficirati svojo delovno obleko.

Cepijo tudi živali

Seznam živalskih vrst, katerih pripadniki so se okužili s koronavirusom, je vse daljši. Največ primerov okužb so do zdaj odkrili med psi, virus pa je potrjeno napadel tudi srne, leoparde in tigre. Pred mesecem dni so zaradi koronavirusa umrli trije snežni leopardi v živalskem vrtu v ameriški zvezni državi Nebraska, zato je v ZDA že na voljo posebno cepivo proti covid-19 tudi za živali.