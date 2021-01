Koronavirus potrdili tudi pri gorilah v živalskem vrtu #video

Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri gorilah v živalskem vrtu v ameriškem San Diegu. Kot so sporočili, nekatere od goril kažejo blage simptome, gre pa za prvi primer potrjene okužbe pri kakšnem od primatov v ujetništvu.

Virus so iskali v iztrebkih

Kot so sporočili iz živalskega vrta, sta dve gorili prejšnjo sredo začeli kašljati in kazali še nekaj drugih blagih simptomov. Zaradi trenutnih razmer so testirali iztrebke živali, kar je potrdilo okužbo z virusom sars-cov-2, ki povzroča bolezen covid-19.

Počutijo se dobro, imajo le blage simptome

Gorile se, z izjemo nekaj blagih simptomov, počutijo dobro. Kot dodajajo v živalskem vrtu, živali spremljajo in nič ne kaže na to, da ne bi popolnoma okrevale. Blage simptome, kot je kašelj, za zdaj kažejo le tri gorile.

Čeprav je test iztrebkov prisotnost virusa potrdil pri le nekaterih gorilah, pa to ne pomeni, da druge živali niso okužene. Ker v živalskem vrtu živijo skupaj, lahko predpostavljamo, da so bili vsi člani tropa izpostavljeni virusu, so zapisali.

Dodali so, da ne vedo, kako novi koronavirus vpliva na gorile in ali se bodo pojavili dodatni simptomi. Gorile, ki imajo vidne znake bolezni, spremljajo veterinarji.

Najverjetneje so se okužile od skrbnika

V živalskem vrtu, ki je trenutno zaradi epidemije zaprt, predvidevajo, da so se gorile okužile od asimptomatskega člana osebja oziroma skrbnika. Gre za prvi primer prenosa virusa s človeka na opico na svetu.

Številne okužbe tudi pri drugih živalih

V zadnjem letu so sicer okužbo z novim koronavirusom odkrili že pri številnih živalih, najpogosteje pri velikih mačkah. Najbolj je odmevala okužba štiriletne malezijske tigrice Nadie iz živalskega vrta v Bronxu v New Yorku. Za njo so v živalskem vrtu zboleli še trije drugi tigri in trije levi. Vse živali so okrevale.

V Sloveniji okužbo potrdili pri belem dihurju

Konec lanskega leta smo okužbo z novim koronavirusom pri živali potrdili tudi v Sloveniji. Okužen je bil beli dihur, ki je imel gastrointestinalne težave in je bil iz gospodinjstva, v katerem je bila potrjena bolezen covid-19.

Okužijo se lahko tudi dihurji, hrčki, redko tudi psi in mačke

Kot so ob tem zapisali na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, je znano, da se poleg ljudi z novim koronavirusom lahko okužijo tudi dihurji ter njihovi sorodniki minki in hrčki, redko pa tudi mačke in psi.

Nevarnosti za prenos okužbe nazaj na ljudi ni

Pri domačih živalih, ki se lahko okužijo z virusom sars-cov-2, je potek bolezni blag, živali pa ne predstavljajo nevarnosti za prenos okužbe nazaj na ljudi. Tak način okužbe (z živali nazaj na ljudi) je bil do zdaj potrjen le na velikih farmah minkov na Nizozemskem in Danskem, kjer so bili oskrbovalci dnevno v tesnem stiku z velikim številom okuženih živali (več tisoč).