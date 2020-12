V Sloveniji odkrili prvo domačo žival, okuženo z novim koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri testiranju na prisotnost virusa sars-cov-2 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani so v torek odkrili prvi primer okužene domače živali v Sloveniji. Okužen je bil beli dihur.

Beli dihur je imel gastrointestinalne težave in je iz gospodinjstva, v katerem je bila potrjena bolezen covid-19, so sporočili z veterinarske fakultete. Okužen dihur je bil ves čas zaprt v gospodinjstvu z lastniki in zato ni predstavljal nevarnosti za širjenje okužbe.

Okužijo se lahko tudi dihurji, hrčki, redko tudi psi in mačke

Kot so zapisali na fakulteti, je znano, da se poleg ljudi z novim koronavirusom lahko okužijo tudi dihurji in njihovi sorodniki minki ter hrčki, redko pa tudi mačke in psi.

Nevarnosti za prenos okužbe nazaj na ljudi ni

Pri domačih živalih, ki se lahko okužijo z virusom sars-cov-2, bolezen potega blago, živali pa ne predstavljajo nevarnosti za prenos okužbe nazaj na ljudi. Tak način okužbe (z živali nazaj na ljudi) je bil do sedaj potrjen le na velikih farmah minkov na Nizozemskem in Danskem, kjer so oskrbovalci bili dnevno v tesnem stiku z velikim številom okuženih živali (več tisoč).

