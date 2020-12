Neuradno: spet krepko čez dva tisoč okuženih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji smo v torek ob 7.178 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 2.428 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 33,83 odstotka vseh testiranih.

Vodja Oddelka intenzivne terapije Infekcijske klinike UKC Ljubljana Matjaž Jereb je ta teden dejal, da se pritisk na bolnišnice in na intenzivne oddelke ne popušča. Dodal je, da se v zadnjih tednih gibamo na robu zmogljivosti našega zdravstvenega sistema in da več kot 250 intenzivnih postelj v slovenskih bolnišnicah zelo verjetno ne moremo pripraviti.

Zakaj imamo v Sloveniji toliko mrtvih?

Slovenija se je v zadnjih tednih znašla v samem vrhu držav, ki imajo največ mrtvih zaradi novega koronavirusa.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje in infektologinja UKC Ljubljana Bojana Beović meni, da gre to pripisati vdoru virusa v domove za starejše in velikemu delu starejše populacije, ki je okužen.

Visoko število okužb, ki ga ne moremo ustaviti, Beovićeva razlaga kot pandemsko utrujenost, saj so ljudje "siti" ukrepov. Ob tem je dala za primerjavo tudi druge evropske države, kjer so trend uspešno obrnili, v Sloveniji pa še vedno ne.