Je to razlog za visoko število novih okužb? #vŽivo

V Sloveniji smo v torek ob 7.178 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 2.428 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 33,83 odstotka vseh testiranih.

Vladni govorec Jelko Kacin je povedal, da je visok delež pozitivnih testov mogoče tudi pojasniti. "Vse več se uporabljajo tudi hitri testi, ki pa niso dovolj učinkoviti, zato je pozitiven rezultat potrebno potrditi tudi s PCR-testom," je dejal. Iz teh razlogov sta delež in učinkovitost testiranja postala veliko večja. Imamo bolj realne podatke, koliko je zares okuženih med nami, je pojasnil Kacin.

Po državi številna nova žarišča

Današnji podatki kažejo na številna nova žarišča. Izstopajo Krško s kar 97 okužbami, Slovenska Bistrica s 73, Novo mesto s 77, Koper s 66, Idrija s 56, Velenje s 55, Trebnje z 32, Šentjur s 30, Ilirska Bistrica z 32 in Brežice s 37 okužbami. V Ljubljani je bilo okužb 219, v Mariboru pa kar 165.

Je to razlog za veliko pozitivnih testov?

Eden od mogočih razlogov, da je v zadnjih dneh še vedno veliko novih primerov, je tudi to, da so marsikje uvedli hitre teste, je povedala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Nuška Čakš Jager. Rezultate hitrih testov morajo nato potrditi z bolj zanesljivimi PCR-testi. A kot je povedala govornica, podatkov, ali gre višje številke res pripisati bolj obsežnemu testiranju s hitrimi testi, še čakajo.

Najbolje kaže Franciji, Slovenija s skromnim izboljšanjem

Po svetu so do včeraj potrdili več kot 63 milijonov okužb, največ v ZDA, Indiji in Braziliji. V Evropi je bilo do zdaj potrjenih več kot 18 milijonov primerov. Med državami EU je kar 20 državam uspelo izboljšati epidemiološko sliko. Najuspešnejša je bila pri tem Francija, kjer so v primerjavi s prejšnjim tednom število novih primerov zmanjšali za 49 odstotkov, v Sloveniji pa le za 1,9 odstotka.

Uspelo jim je le na Gorenjskem

Glede na slovenske statistične regije bistvenih sprememb ni. Število okužb jim je uspelo najbolj zmanjšati na Gorenjskem, preostale regije so na platoju ali pa se število okužb še povečuje.

Večina se okuži na delovnem mestu

Glede najverjetnejših lokacij prenosa okužbe je Čakš Jagrova povedala, da se je več kot četrtina okužila na delovnem mestu (25,65 odstotka), pri malo manj kot četrtini se je okužba prenesla v družini ali skupnem gospodinjstvu, več kot 14 odstotkov okužb pa je iz domov za starejše in drugih zavodov.

Direktorica družbe DEOS Irena Vincek je povedala, da center združuje osem domov za starejše, skupno pa skrbijo za 1.330 stanovalcev, kar predstavlja sedem stanovalcev domov v Sloveniji. V prvem valu so zabeležili 20 okuženih stanovalcev. V drugem valu pa je danes le še en center, v Topolšici, kjer ne beležijo pozitivnih stanovalcev.

Včeraj 271 novih okužb v domovih za starejše

V domovih za starejše je na novo ozdravljenih 133 stanovalcev, na novo okuženih pa 271. Med zaposlenimi je na novo ozdravljenih 64 zaposlenih, na novo okuženih pa je 81 zaposlenih, je povedal Kacin. Največji porast okužb med stanovalci je v naslednjih domovih: Dom starejših Ljubljana Moste Polje (49), SeneCura Dom starejših občanov Maribor (28), Ilirska Bistrica (23), Idrija: v Enoti Idrija 23 in v Enoti Marof 17,DEOS Center starejših občanov Medvode (11), Krško (30) in CSO Ormož (13).

Predstavnik ministrstva za notranje zadeve Borut Jakopin je povedal, da je Hrvaška s 1. decembrom uvedla strožje ukrepe, ki veljajo tudi za prebivalce Slovenije. Vstop na Hrvaško je možen samo z negativnim PCR testom, ki ni starejši od 48 ur. Kdor ima možnost osamitve, lahko na Hrvaško vstopi brez testa in se testira na Hrvaškem.



Izjeme za vstop na Hrvaško brez testa: delavci v ključnih dejavnostih, obmejni in napoteni delavci, sezonski delavci (vračanje v roku 12 ur), učenci, dijaki, študentje in stažiste v dnevnem izobraževanju (vrnitev v 12 ur), vozniki v mednarodnem prometu.



Vstop na Hrvaško brez negativnega PCR testa je možen tudi za tranzit, ki je opravljen v manj kot 12 urah. Vstopajo lahko tudi pacienti zaradi neodložljivih zdravstvenih razlogov.