V obdobju koronavirusa še posebej pazite na svoje živali #video

Pandemija koronavirusa vpliva tudi na hišne ljubljenčke. Tako na tiste doma kot tiste v zavetiščih. Zadnja so v teh dneh namreč zaprta, kar pomeni, da bodo psi in mačke morali še kar nekaj časa počakati, da dobijo nov dom. Kot pravijo v Društvu za zaščito živali Pomurja, je to čas, ko se lahko s svojimi ljubljenčki dodatno zbližate, poskrbeti pa je treba tudi za njihovo varnost.

Enajst psov in osem mačk v zavetišču Mala Hiša v Lukačevcih bo moralo še nekaj časa počakati na nov dom. Zavetišče je zaradi koronavirusa zaprto. "V tem trenutku ne opravljamo sprehajanja, torej ljudje ne morejo priti sem in sprehajati živali v zavetišču. Držimo se tega, da je med nami čim manj stikov," je dejal direktor zavetišča Marjan Ivan Kermčar.

Za zdaj kakšne prostorske stiske še nimajo. A težave bi lahko nastale, če bi zbolelo več lastnikov, ki za hišne ljubljenčke ne bi mogli več skrbeti. "Mogoče je tudi, da bodo ljudje potrebovali pomoč, ko bodo zboleli. Nekako naj bi to poskušali reševati sorodniki, svojci, ampak tudi mi bomo pripravljeni pomagati, kolikor bomo lahko," je pojasnila Trezika Cvetko iz Društva za zaščito živali Pomurja.

Te dni še posebej pazite na živali, da vam ne pobegnejo, saj bi jih bilo glede na trenutno situacijo sila neugodno iskati. Foto: Getty Images

Število klicev, ki jih v društvu prejmejo, se je v zadnjem obdobju precej zmanjšalo. "Jaz upam, da to ne pomeni, da težave so, pa jih ljudje ne rešujejo, ampak da težav v resnici ni," še dodaja sogovornica. Vsem, ki imate domače živali, polaga na srce, da se jim v tem času še posebej posvetite: "Bolj vzemimo ta čas za to, da se z njimi več družimo, da se jim bolj posvetimo, jih bolje spoznamo. Tudi na sprehode s psi je treba iti, ampak na varni razdalji."

Ob tem je opozorila še na težavo, ki jo pomenijo prostoživeče živali. Sploh tiste, ki so se zadrževale v bližini hotelskih kompleksov, kjer so hrano velikokrat dobile od gostov. "Pozvala bi tiste, ki ste doma v bližini, da pogledate, ali se mačke potepajo, iščejo hrano, in jim nastavite kakšne brikete," je še dejala Cvetkova.

Predvsem pa ni odveč previdnost, je opozoril Kermčar: "Pazite nanje, predvsem glejte, da ne bi živali pobegnile. V tem obdobju jih je težko iskati." Če bomo pazili, bo namreč tistih, ki bi potrebovale zavetišče, občutno manj.