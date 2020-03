V senci koronavirusa: znana naravna znamenitost pred veliko katastrofo #video

Znanstveniki so po poročanju BBC sporočili, da so na Velikem koralnem grebenu že tretjič v zadnjih petih letih zaznali obsežen pojav beljenja koral, vključno z velikimi lisami že uničenih koral. Zaradi prej omenjenega pojava sta bili že v letih 2016 in 2017 prizadeti dve tretjini svetovno znane naravne znamenitosti, ki se pred severovzhodno obalo Avstralije razteza na dolžini več kot 2.300 kilometrov.

Veliki koralni greben je zelo ogrožen

Veliki koralni greben je na Unescovem seznamu svetovne zavarovane dediščine, vendar je v zadnjih letih zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, hudo ogrožen. Avstralske oblasti so lani ocenile, da se že tako slabo stanje grebena iz leta v leto dodatno poslabšuje.

Upravljavci marinskega parka Velikega koralnega grebena so v četrtek sporočili, da so zadnji zračni posnetki pokazali, da proces beljenja koral variira po posameznih delih grebena. Slaba novica je, da je ob tokratnem beljenju koral prizadetih več področjih kot ob zadnjem beljenju koral, so pa odkrili tudi dele povsem neprizadetih koral.

Beljenje koral je posledica podnebnih sprememb

"Greben je komaj začel okrevati po dogodkih iz let 2016 in 2017, zdaj pa smo priče že tretjemu takšnemu dogodku," je za BBC povedal znanstvenik David Wachenfeld. "Podnebne spremembe ustvarjajo ekstremne pojave, ki so bolj ostri in pogostejši, škoda, ki nastane v takšnih dogodkih, pa je še večja," je dejal Wachenfeld.

Kot je dodal, deli grebena, ki so odprti za turizem, sicer letos kažejo majhno beljenje, kar pomeni, da bodo korale tam najverjetneje okrevale. "Greben je še vedno živahen, dinamičen sistem, toda na splošno gledano, z vsakim od teh zaporednih dogodkov, je greben bolj poškodovan kot v preteklosti. Te dogodke moramo na globalni ravni jemati kot poziv k največjemu mogočemu ukrepanju," je dodal.