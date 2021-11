Kmalu tudi v Sloveniji 21.600 odmerkov zdravila proti covid-19

Terapevtski odmerek zdravila je skupno število kapsul, potrebnih za en sam potek zdravljenja, torej bo prva pošiljka tega zdravila zadostovala za zdravljenje 21.600 bolnikov s covid-19.

Protokol za uporabo tega protivirusnega zdravila v Sloveniji pripravlja klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Pričakovanje, da bodo nova zdravila proti covid-19 kljub velikemu povpraševanju po vsem svetu v Slovenijo dobavljena še v decembru, je danes izpostavil tudi državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar.

Zdravilo najučinkovitejše, če se ga jemlje v zgodnjih fazah okužbe

Protivirusno zdravilo molnupiravir deluje tako, da zmanjša sposobnost virusa za razmnoževanje in s tem upočasni bolezen. Na podlagi podatkov iz kliničnih testiranj se je zdravilo izkazalo za najučinkovitejše, če se ga jemlje v zgodnjih fazah okužbe.

Izredno uporabo molnupiravirja, ki ga izdeluje podjetje Merck, je Evropska agencija za zdravila (Ema) odobrila v petek. Kot je takrat poročala francoska tiskovna agencija AFP, to zdravilo predstavlja prelomen korak v boju proti covid-19. Študije namreč kažejo, da zmanjšuje tveganje za hospitalizacijo in smrt pri bolnikih z visokim tveganjem za težji potek bolezni.

Zdravilo, ki za redno uporabo trenutno še ni odobreno v EU, se zdaj lahko uporablja za zdravljenje odraslih s covid-19, ki ne potrebujejo dodatnega kisika in pri katerih obstaja povečano tveganje za razvoj hude oblike covid-19, je ob izredni odobritvi sporočila Ema.

Ema je še sporočila, da Merckovih tablet proti covid-19 ne smejo uporabljati nosečnice ali ženske, ki ne uporabljajo kontracepcije in bi lahko zanosile. "Ta priporočila so podana, saj so laboratorijske študije na živalih pokazale, da lahko visoki odmerki vplivajo na rast in razvoj plodu," je še sporočila Ema.