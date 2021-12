Napovedi vremenoslovcev so se uresničile. Ponoči je intenzivno snežilo, zato je snežna odeja prekrila večji del države. V Vojskem je v zadnjih 24 urah zapadlo pol metra snega, v Ratečah 41 centimetrov, v Logatcu 30 centimetrov. V Ljubljani je snežna odeja debela okoli 15 centimetrov, v Mariboru okoli 12, največ, od 15 do 20 centimetrov pa ga je po nižinah padlo na Notranjskem. Pojavlja se tudi žled. Po napovedih vremenoslovcev bo danes občasno še rahlo snežilo, na Primorskem deževalo, v petek pa bo suho.

Po večjem delu Slovenije še vedno sneži, promet je upočasnjen, ponekod nastajajo daljši zastoji. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter upoštevajte, da boste za pot potrebovali več časa kot običajno. Na pot se odpravite le z zimsko opremo in očiščenim vozilom, voznikom svetujejo v prometnoinformacijskem centru.

Zvečer je v Piranu in Izoli na najnižjih predelih obale prišlo do manjšega prelivanja morja, zaradi neugodne napovedi vetra pa so sprožili sireno javnega alarmiranja z znakom opozorilo na nevarnost.

Vojsko 50 cm

Rateče 41 cm

Planina pod Golico 37 cm

Bohinjska Češnjica in Zgornja Radovna 36 cm

Zadlog in Zgornja Sorica 33 cm

Logatec 30 cm

Čez dan bo še snežilo

Danes bo večinoma oblačno. Na Primorskem bo občasno še deževalo, ob morju bo lahko zagrmelo, pihala bo šibka burja. Drugod bo občasno rahlo snežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod tudi delno jasno. Ponekod po nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo na severozahodu okoli -10, drugod od -4 do 0, ob morju 2, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, na severu tudi delno jasno. Po nekaterih nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne megla. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem zmerna burja. V nedeljo bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Foto: Boštjan Boh

Foto: Boštjan Boh