Sneg in zdrsi tovornjakov, ponekod daljši zastoji #foto

Ponekod po Sloveniji so ceste zasnežene, na štajerski avtocesto je zaradi zdrsa tovornjaka pri Celju zaprt vozni pas. V osrednjem delu države na avtocestah ni snega, ta pa bo zjutraj vseeno oviral promet in pričakujemo lahko daljše potovalne čase. Zaradi zdrsa tovornjaka zaprta tudi cesta med Ljubljano in Litijo.

Slovenijo je včeraj zvečer in v prvem delu noči zajelo močno sneženje, ki bo vplivalo tudi na promet v jutranjih urah. Čeprav so avtoceste v osrednjem delu države dokaj čiste in na njih ni snega, lahko pričakujemo daljše potovalne čase. Regionalne ceste so zjutraj v večjem delu države še zasnežene.



Iz Maribora v Ljubljano boste zjutraj potrebovali že skoraj dve uri, iz Kopra v Ljubljano okrog ure in 20 minut, iz Karavank do Ljubljane dobro uro.

Zjutraj je bilo zaradi zdrsa tovornjaka največ težav na štajerski avtocesti pri Celju. Foto: DARS

"Na štajerski avtocesti je med Dramljami in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi zdrsa tovornega vozila. Nastaja daljši zastoj,” opozarja prometno-informacijski center (PIC).

Na dolenjski avtocesti je med Malencami iz smeri Debelega hriba proti Golovcu, oviran promet. Na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Murski Soboti, zaprt vozni pas.Na štajerski avtocesti med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru, oviran promet.Na hitri cesti skozi Maribor pri izvozu Maribor proti Avstriji, oviran promet.Na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Zlatoličje proti Mariboru, oviran promet.

Cesta Pragersko - Šikole zaprta zaradi prometne nesreče.

Najmanj so ceste zasnežene na Primorskem, zato pa je snega več (tudi na avtocestah) na Gorenjskem, nekje na Dolenjskem in predvsem Štajerskem.

❄️📸❗️ Do jutra bo po Sloveniji še snežilo. Zapadlo naj bi še do 15 cm snega.

Jutri čez dan bo sneg še v Pomurju, drugod se bodo razmere umirile.



Promet poteka počasneje a brez posebnosti.



🎯V okolici Senožeč lahko nastaneta žled in poledica.



Vozite previdno! pic.twitter.com/giHUy2emfB — Promet.si (@promet_si) December 9, 2021

NESREČE:



Na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Murski Soboti, zaprt vozni pas.

Na štajerski avtocesti med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru, oviran promet.

Na hitri cesti skozi Maribor pri izvozu Maribor proti Avstriji, oviran promet.

Na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Zlatoličje proti Mariboru, oviran promet.



Cesta Pragersko - Šikole zaprta zaradi prometne nesreče.



OVIRE:



Cesta Ljubljana - Litija je pri Spodnjem Hotiču zaprta zaradi zdrsa vozila.



Stoječa tovorna vozila, štajerska avtocesta:

- med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru, zaprt vozni in počasni pas.

- Pred Slovenskimi Konjicami/predorom Pletovarje proti Mariboru, oviran promet.

Zasnežene so predvsem regionalne in ostale lokalne ceste. Foto: DARS

Na cesto le z očiščenim avtomobilom in ustrezno zimsko opremo

“Na cestah so plužne in posipne skupine, promet je zato ponekod upočasnjen oziroma se občasno pojavljajo območja zastojev. Prilagodite hitrost razmeram na cestah, povečajte varnostno razdaljo ter upoštevajte, da boste za pot potrebovali več časa kot običajno. Na pot se odpravite le z zimsko opremo in urejenim vozilom,” še opozarjajo pri PIC.

Zimsko opremo predstavljajo ustrezne zimske pnevmatike z vsaj tremi milimetri profili (priporočljivo pa vsaj pet milimetrov), avtomobili morajo biti tudi dobro očiščeni.

Jutranje razmere na cestah po Sloveniji:

Foto: DARS

Foto: DARS

Foto: DARS

Foto: DARS

Foto: DARS

Foto: DARS

Foto: DARS

Foto: DARS

Foto: DARS

Foto: DARS

Foto: DARS

Foto: DARS