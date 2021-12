Logarjeva: To je žal recept za katastrofo #video

V UKC Ljubljana imajo danes 77 bolnikov na enoti za intenzivno terapijo. "To so številke, ki si jih nihče ne more predstavljati, dokler tega ne vidi v živo. Zavedati se moramo, da ti bolniki potrebujejo prisotnost medicinskega osebja 24 ur na dan," je ponazorila.

Pojasnila je, da je trenutno v UKC prostih osem postelj, za pet postelj je še potrebno dobiti kader. "Ne moremo si privoščiti, da ponovno pride do poslabšanja epidemiološke situacije," je opozorila.

"Če bi zaradi decembrskih aktivnosti prišlo do ponovnega poslabšanja situacije, potem smo zdravstveni delavci tisti, ki vam moramo povedati, da v takšnih pogojih ne bomo mogli več zagotavljati optimalne oskrbe za vse, ki bi jo potrebovali na intenzivni enoti," je dejala.

Že sedaj so covid bolnike premeščali iz Ljubljane. Premeščanje takšnih bolnikov pa po njenih besedah zahteva zdravstveno ekipo, ki morda ne bo na voljo, če se bo takrat zgodila prometna nesreča.

"Tudi v teh prihajajočih prazničnih dneh se moramo zavedati, da je vsak izmed nas odgovoren za to, kako bodo stvari potekale in kaj se bo dogajalo v bolnišnicah," je dejala.

Prebivalke in prebivalce je prosila, da ukrepe sprejemajo dobronamerno in se jih dosledno držijo, saj z njimi omogočajo dokaj normalno življenje prebivalcem Slovenije. S temi ukrepi omogočajo, da ostanejo zdravstvene storitve v večji meri dostopne tudi takrat, ko jih nujno potrebujemo.

Logarjeva je v zadnjih dneh zaznala veliko vprašanj, zakaj ni hrane in pijače na adventnih stojnicah. "Vsak se spomni leta 2019, ko ste bili s prijatelji, tudi po 10 ljudi skupaj za eno majhno mizo. V tem trenutku je to žal recept za katastrofo," je opozorila.

Pojasnila je, da se pri kuhanem vinu ustavimo pri stojnici, tam se zbere večji grozd ljudi, brez mask, na razdalji, ki je krepko manjša od 1,5 metra.

Prepovedali strežbo hrane in pijače na novoletnih sejmih

Vlada je s soboto prepovedala strežbo hrane in pijače na stojnicah novoletnih sejmov, izjema je le pečen kostanj. Pri sejemskih prireditvah na odprtih površinah je treba zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev, njihovo območje pa mora biti ograjeno tako, da pristop drugače kot prek uradnega vhoda ni mogoč.

Spremembe odloka je vladi predlagala strokovna skupina pod vodstvom Mateje Logar. Pojasnila je, da je tveganje za prenos okužbe na stojnicah bistveno večje kot v organiziranih lokalih.

"Mnenje strokovne skupine je, da stojnice, ki ponujajo hrano in pijačo, niso dovoljene, ker prihaja do stika z velikim številom ljudi in je povečana možnost, da pride do prenosa okužbe," je povedala Logarjeva.

"Nihče ne bo prikrajšan, če ne bo spil kuhančka in pojedel hot doga na stojnici, če pa bo kdo od njegovih ali celo on ostal pred intenzivno enoto, ker ne bo dovolj bolniških postelj, pa bo to katastrofa," je ponazorila.