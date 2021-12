To so nove številke okuženih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo so ob 1.857 PCR-testih potrdili 775 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov tako znaša 41,7 odstotka, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V bolnišnicah se zdravi 1.050 bolnikov s covidom-19 oziroma 16 več kot dan prej. Intenzivno nego jih potrebuje 265, kar je šest primerov manj kot dan prej. Umrlo je 14 covidnih bolnikov.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 28.698 aktivnih okužb, kar je 613 oseb manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 1.763, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa 1.361.

Trend obolelosti s koronavirusom ter število cepljenih v 🇸🇮 na dan 5. 12. 2021 (00:00-24:00). #CepimoSe



Seznam mobilnih cepilnih enot ➡ https://t.co/69eTuOLLWO pic.twitter.com/eXy4CDPyhZ — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 6, 2021

V primerjavi z minulo nedeljo, ko je delež pozitivnih testov znašal 46,5 odstotka, so tokrat potrdili 259 okužb manj, prav tako so opravili manj testov, in sicer 369. Število aktivnih okužb se je od minulega tedna znižalo za 9.680.

V nedeljo so opravili tudi 22.565 antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

V soboto so sicer ob 2.986 PCR-testih potrdili 1.116 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je znašal 37,4 odstotka. V bolnišnicah se je po podatkih vlade zdravilo 1.034 bolnikov s covidom-19, 271 jih je potrebovalo intenzivno nego. V soboto je umrlo 13 bolnikov.