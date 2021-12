Italijanski vojaški zdravstveniki že v Sloveniji #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že zjutraj sta v Ljubljano prispela prva italijanska vojaška zdravstvenika:

Prva italijanska vojaška zdravstvenika prispela v Ljubljano. #StrongerTogether pic.twitter.com/9UXsfnhXej — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) December 5, 2021

Druga skupina iz Italije je priletela na brniško letališče:

Druga skupina vojaških zdravstvenikov italijanskih zračnih sil prispela na brniško letališče. #StrongerTogether pic.twitter.com/87b9IuJuWp — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) December 5, 2021

Skupno se bo skupinam vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske pridružilo 15 italijanskih vojaških zdravstvenih delavcev, v kranjski vojašnici jih bosta pozdravila minister za obrambo Matej Tonin in minister za zdravje Janez Poklukar.

Za pomoč italijanskih vojaških zdravstvenikov pri oskrbi covidnih bolnikov v slovenskih bolnišnicah se je Tonin 17. novembra na delovnem srečanju v Rimu dogovoril z italijanskim ministrom za obrambo Lorenzem Guerinijem.

Italijanski vojaški zdravstveniki se bodo pridružili ekipam Slovenske vojske, ki že pomagajo na covidnih oddelkih v štirih bolnišnicah v Sloveniji, in sicer v univerzitetnih kliničnih centrih (UKC) Ljubljana in Maribor ter v bolnišnicah v Celju in Novem mestu.

