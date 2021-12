Zaradi tega se je Mateja Logar znašla v britanskih medijih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaj vse lahko pozdravi sodobna medicina? Neumnosti menda ne, čeprav se jo da ublažiti. Kako? To ve vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar, ki se je prav zaradi tega znašla celo v britanskih medijih. Verjetno ste tudi sami že opazili, da nosi majice s hudomušnimi, pomenljivimi in tudi zelo sporočilnimi napisi. So družbeno kritični, težko pa se ob njih ne nasmehnemo, tudi ker nastavljajo ogledalo vsem nam.

"Ne morem pozdraviti neumnosti, lahko pa jo ublažim, paraliziram ali intubiram," je zapis na majici Mateje Logar, ki so ga opazili tudi britanski mediji. To pa je le ena izmed okoli dvajsetih hudomušnih majic, ki jih med delom na infekcijski kliniki nosi Logarjeva.

V njeni službeni omari tako me drugim visita majici z napisi "Objemi me, sem cepljena" in "Cepila sem se, a vseeno si želim, da se nekateri od vas držite stran od mene."

Logarjeva: V tem ni treba iskati globjega pomena

Čeprav so sporočila pomenljiva pa to ni njihov glavni namen. "Gre za moje osebno sproščanje, iskanje bomo rekli tudi svetle plati v življenju, nikakor pa ne, da bi želela s tem res nekaj usmerjeno sporočati. Majice so zabaven način popestritve tega, bomo rekli resnega obdobja, nikakor pa ni treba v njih iskat nekega globljega pomena, " pove Logarjeva.

Je pa Logarjeva majice s potiskom nosila že pred začetkom epidemije. Sprva je šlo za majice s potiskom njenih najljubših živali, mačk, šele kasneje pa so na vrsto prišli potiski s sporočilno vrednostjo.

Še več zanimivega o Mateji Logar boste lahko izvedeli v jutrišnji oddaji Osebno z Valentino Plaskan na Planet TV.