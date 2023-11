Logarjeva: Vedno več bolnikov s covid-19 potrebuje zdravljenje v bolnišnici

"Že nekaj časa trendi kažejo, da je virusa v splošni populaciji veliko. V zadnjem mesecu smo zaznali precejšnji porast števila bolnikov s covid-19, ki potrebujejo zdravljenje v bolnišnicah. V zadnjem koncu tedna je bilo stanje precej težavno," je v Odmevih na TV Slovenija povedala infektologinja Mateja Logar. Kot pravi, se je covid-19 dobro prilagodil razmeram in bo verjetno ostal z nami. V času bolezni dihal so še kako pomembni samozaščitni ukrepi, kot je nošenje zaščitnih mask in razkuževanje rok, ob bolezni pa je treba ostati doma.

Da je porast okužb dihal pričakovan, pojasnjujejo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Vsako leto ob tem času se namreč poveča kroženje virusov, ki povzročajo te okužbe. K povečanju najbolj prispevajo rinovirusi in koronavirus, za zdaj pa še ne beležijo veliko primerov gripe ali okužb z respiratornim sincicijskim virusom (RSV).

Po besedah infektologinje Mateje Logar bo covid-19 zelo verjetno za vedno ostal med nami, saj se je dobro prilagodil na razmere.

"Kot večina koronavirusov se pojavlja v zgodnjih jesenskih mesecih in se zavleče do začetka zime. Upamo, da bo tako. Pozneje ga nadomesti RSV in nato gripa. Če se bodo pojavljali vsi trije skupaj, pa bo to predstavljalo kar velik udarec za zdravstvo," je v Odmevih na TV Slovenija opozorila Logarjeva.

V zadnjem mesecu so zaznali precejšen porast bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje v bolnišnici. "Gre sicer za bolnike s pridruženimi boleznimi, težji potek bolezni pa je prisoten tudi pri tistih, ki še nikoli niso preboleli covid-19 ali niso bili cepljeni," je pojasnila Logarjeva.

Poleg tega se sezona gripe še ni dobro začela. Logarjeva pričakuje, da bo virus podoben, kot je bil v lanski sezoni, in da bo sezona zato povprečna.

Kaj narediti ob pojavu simptomov ali znakov okužbe s covid-19?



Ob pojavu simptomov ali znakov okužbe dihal, predvsem vročine, kašlja, bolečin v žrelu in glavobola, na NIJZ svetujejo počitek. Izogibajte se stikom z drugimi osebami, še posebej s tistimi, ki spadajo v ranljive skupine. Če to ni mogoče, uporabljajte zaščitno masko. Lečeči zdravnik presodi, ali se morate testirati in kakšni so nadaljnji ukrepi.



Po zadnjih dostopnih podatkih na spletni strani NIJZ so v ponedeljek ob 495 hitrih testih in 307 PCR-testih potrdili 175 okužb s koronavirusom. Ocenjeno število aktivnih primerov okužb s koronavirusom znaša 1.567.

Nošenje maske – izraz solidarnosti

V času sezone bolezni dihal Logarjeva opozarja, kako zelo pomembni so samozaščitni ukrepi, maske in razkuževanje rok pa bi bilo po njenih besedah treba uvesti vsako sezono.

"Maske so vsekakor zelo učinkovit mehanizem preprečevanja širjenja okužb. Če se spomnimo, kako je bilo v času koronavirusa s širjenjem preostalih okužb – ni jih bilo. A ne zato, ker bi virusi izginili, ampak zato, ker smo nosili maske, si razkuževali roke in ostali doma, ko smo bili bolni," je poudarila Logarjeva, ki pravi, da je nošenje maske pravzaprav izraz solidarnosti, saj s tem v prvi vrsti zaščitimo sebe in druge.

Na samozaščitne ukrepe je spomnila tudi Lekarniška zbornica Slovenije, ki ljudi, okužene s koronavirusom, poziva, naj ne hodijo v lekarne, v primeru drugih akutnih okužb dihal pa naj se zaščitijo z masko.