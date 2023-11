Zaradi virusa, ki razsaja med otroki, nabito polne bolnišnice #video

Kitajske oblasti sicer pri primerih pljučnice, ki naj bi se širila med otroki na severu azijske države, niso zaznale nenavadnih ali novih patogenov, je v četrtek sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pravijo, da je porast bolezni dihal pri otrocih posledica odprave protikoronskih ukrepov ter kroženja znanih patogenov, med njimi respiratornega sincicijskega virusa in influence.

Ministrstvo za zdravje pozvalo k povečanju števila ambulant za zdravljenje

Med bolnišnicami, ki so pretekli teden pokale po šivih, je tudi pekinška pediatrična bolnišnica, pred katero se je zbrala ogromna množica otrok s starši, ki so čakali na pregled.

Po poročanju agencije Reuters je zaradi pomanjkanja prostora v bolnišnicah kitajsko ministrstvo za zdravje v nedeljo lokalne oblasti pozvalo, naj povečajo število ambulant za zdravljenje.

Povečanje števila primerov nekaterih bolezni je sicer zgodnejše kot v preteklih sezonah, a ni nepričakovano glede na odpravo omejitev v boju proti bolezni covid-19, saj so podobno doživele tudi druge države, so še sporočili iz WHO. Zagotovili so, da bodo še naprej v stiku s kitajskimi oblastmi in spremljali razmere.

Čakalne vrste pred pekinško pediatrično bolnišnico.