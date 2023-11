Pri žerjavu s Cerkniškega jezera potrdili ptičjo gripo

O primerih ptičje gripe pri prostoživečih pticah in perutnini poročajo iz večine držav EU, bolezen je prisotna tudi v sosednjih državah, poudarjajo. V nedeljo je izbruh prijavila Hrvaška, in sicer pri puranih v Brodsko-posavski županiji.

Ker se bolezen lahko prenaša tudi prek okužene obutve in prek živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, sprehajalce prosijo, da se izogibajo vodnim površinam, na katerih so vodne ptice, in jih ne krmijo. V primeru, da opazijo poginjene vodne ptice, naj pokličejo številko 112, poziva uprava.

Uprava rejce perutnine ob tem poziva, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe za preprečevanje vnosa bolezni v reje.

Med znaki so zmanjšana poraba krme in vode za več kot 20 odstotkov, padec nesnosti za več kot pet odstotkov, ki traja že več kot dva dni, povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega ali pojav kliničnih znakov (ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki ter živčne motnje, kot so tresenje ter zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo, so neaktivne, imajo spuščene peruti).