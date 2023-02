Na Gorenjskem ptičja gripa #video

Nacionalni veterinarski inštitut je potrdil ptičjo gripo v obratu v Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem, kjer so imeli v prosti reji nekaj več kot tisoč kokoši nesnic. Vse kokoši iz obrata so že usmrtili, odstranili so tudi kokošja jajca, ki so bila na kmetiji, in opremo uničili. Glede tistih jajc, ki so že pri kupcih, je direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Branko Podpečan, zagotovil, da njihovo uživanje ni nevarno za človeka.

Foto: zajem zaslona Branko Podpečan, direktor Inšpekcije za varno hrano: "Prosimo rejce perutnine, da striktno upoštevajo te priporočene ukrepe, uradni veterinarji bodo začeli tudi po celotni državi preverjati, kako se upoštevajo ti ukrepi, ker glede na klinične znake, ki so bili ugotovljeni pri tej reji, so bili zelo izraziti, pomeni, da je sev virusa močno patogen za perutnino." V bližini žarišča je kar nekaj perutninskih obratov, a k sreči je možnost, da bi se virus prenašal po zraku, izjemno majhna. Lahko pa se prenaša neposredno z okuženimi živalmi ali predmeti, zato je treba te uničiti. Inšpekcijski nadzor bo v okolici poostren.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: medtem ko se vlada Roberta Goloba spoprijema z najnižjo javnomnenjsko podporo do zdaj, naj bi se v največji opozicijski stranki SDS odločili za interpelacijo celotne vlade. Sobarice Hotelov Bernardin so s stavko izrazile nasprotovanje prenosu na zunanjega izvajalca. Več ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.