Kako je videti izpit za reševalnega psa? #video

Pokrajino v osrednjem delu Turčije po katastrofalnem potresu z magnitudo 7,8 v začetku meseca še vedno trese. Število umrlih je preseglo petdeset tisoč. Po vladnih podatkih je poškodovanih več kot 173 tisoč stavb, skoraj dva milijona ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Pri iskanju preživelih pod ruševinami je pomagala tudi Slovenija s sedmimi reševalnimi psi in njihovimi vodniki ter spremljevalci. Še preden pa lahko reševalni tandem sploh priskoči na pomoč, mora opraviti izpit iz iskanja na ruševini in v gozdu ter izpit iz poslušnosti. Mnogo psov preizkusa ne opravi.

Med enajstimi pripadniki civilne zaščite s sedmimi reševalnimi psi, ki jih je Slovenija napotila v Turčijo, je bil tudi Uroš Sečkar. Vodnik reševalnega psa pravi: "Ko smo prišli dol, smo naredili bazo, potem pa smo šli že kar tisti dan na iskanje. Potem smo cela dva dneva iskali, ko se je začelo mračiti, pa smo se že kar malo ustavljali, ker je bilo med domačini napeto."

Take obsežnosti ruševin niso pričakovali, nekaj psov se je med iskanjem morebitnih preživelih tudi poškodovalo. Še preden se reševalni psi skupaj z vodniki lahko podajo v iskalno akcijo, morajo opraviti preizkus oziroma izpit. Vsak pes izpita ne opravi, saj se lahko pripeti, da iskanih oseb ne najde. Pri uspešnosti je odvisen tudi od zunanjih dejavnikov. Vsi vodniki reševalnih psov so prostovoljci, a ob tem poudarjajo, da je to tudi njihov način življenja, saj ga, ko ga enkrat osvojiš, težko tudi opustiš.

