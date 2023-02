S prvim marcem višje položnice #video

V Ljubljani in okoliških občinah bodo zneski na položnicah s prvim marcem višji - tokrat bodo po žepu udarili odpadki in oskrba z vodo. Oskrba s pitno vodo in ravnanje z odpadno se bosta podražila tudi do 14 odstotkov, odvoz smeti pa bo dražji od 6,3 - 7,8 odstotka.

Foto: zajem zaslona Položnice za ravnanje s komunalnimi in biološkimi odpadki - od zbiranja, obdelave in odlaganja - se bodo podražile za največ 8 odstotkov. Stroški enotedenskega odvoza v večstanovanjskem objektu se bodo na osebo tako zvišali za dobrih 50 centov in bodo po novem znašali 6,75 evra na mesec; tritedenski odvoz v enostanovanjskem objektu pa bo dražji za slab evro in bo tako znašal skoraj 15 evrov.

V Sloveniji smo v letu 2021 proizvedli kar milijon ton komunalnih odpadkov, kar pomeni da je prebivalec v povprečju ustvaril 500 kilogramov odpadkov. Kot kaže Slovenci pridno ločujemo odpadke - 75 odstotkov odpadkov, nastalih v letu 2021, je namreč bilo ločenih.

Ne le odpadki, za dobrih 14 odstotkov bo dražja tudi oskrba s pitno vodo ter ravnanje z odpadno vodo , za prebivalce mestne občine Ljubljana in določenih okoliških občin. Skupni učinek vseh postavk na položnicah bo tako za uporabnike, ki živijo v enostanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo zvišal za slabe štiri evre na mesec, po novem bodo torej morali odšteti slabih 30 evrov. Podražitev bo - za dober evro in pol - manjša za tiste v večstanovanjskih objektih. Znesek na položnicah bo po novem znašal dobrih 19 evrov. Tri evre več kot sedaj pa bodo odšteli uporabniki z malimi komunalnimi čistilnimi napravami in greznicami.

