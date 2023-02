Kje bo stala nova gorenjska bolnišnica? #video

Kdo bo zmagal v boju za novo gorenjsko bolnišnico? Trije župani šeste največje slovenske regije, jeseniški, kranjski in radovljiški, so prepričani, da najboljšo lokacijo ponujajo njihove občine.

Gradnjo gorenjske regijske bolnišnice, za katero je predvidenih 305 milijonov evrov, je v načrt razvojnih programov za obdobje od 2022 do 2025 aprila lani uvrstila Janševa vlada, resorno ministrstvo pa naj bi odločitev o lokaciji sprejelo do poletja. Občina, ki bo v tej bitki zmagala, pa bo tista, ki se bo lahko pohvalila z novo bolnišnico, ki bo predvidoma imela 600 postelj.

Splošna bolnišnica Jesenice, njeno vodstvo in vsi zaposleni niso tisti, ki odločajo oziroma ki bodo odločili o lokaciji nove gorenjske bolnišnice. Kot so ob tem zapisali, zanje lokacija tudi ni pomembna. Pomembno je samo dejstvo, da so trenutni prostori glede na potrebe prebivalstva Gorenjske nezadostni in neprimerni in jih je za izvajanje kakovostne in varne obravnave nujno treba spremeniti oziroma nadomestiti in nadgraditi.

Foto: zajem zaslona Da je kar nekaj argumentov na strani Kranja, je prepričan tamkajšnji župan Matjaž Rakovec. Od največje gostote prebivalstva, gradnje severne obvoznice, dvojnega dostopa z avtoceste in vse do podpore 11 županov od 18 gorenjskih občin. Če Kranj velja za gorenjsko regijsko središče, pa je radovljiški župan mnenja, da bi bila bolnišnica, če bi jo zgradili pri njih, ta v geosredini Gorenjske. Da kljub starosti bolnišnice še ni čas, da jo odpišemo, vztrajajo na jeseniški občini, kjer možnosti za širitev operacijskih, intenzivnih in posteljnih zmogljivosti vidijo na parkirišču za bolnišnico ter v nekaterih starih stavbah, ki bi jih lahko umaknili.

Z ministrstva za zdravje so poslali zgolj skromno pisno sporočilo, da je za gradnjo nove bolnišnice mogočih več lokacij, na končno odločitev o lokaciji za novo regijsko bolnišnico pa bosta zagotovo vplivala dostopnost za prebivalce statistične regije Gorenjske in soglasje vpletenih deležnikov, zlasti lokalnih skupnosti.

Ob 18. uri v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: Sindikat delavcev v zdravstveni negi se bo danes v Ljubljani zbral na protestnem shodu. Kakšne so zahteve? Kriminalisti ovadili več oseb zaradi požara v kočevskem Melaminu. Kdo bo odgovarjal?

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.