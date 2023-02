Ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje novele zakona o RTV #video

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: poslanke in poslanci bodo danes odločali o kandidatu za novega ministra za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju. Nov potres v Turčiji in Siriji – kakšne so posledice tokrat? Na pustni torek po državi številne povorke ter pokopi pusta – kako je bilo na Štajerskem? Več pa ob 18. uri na Planetu. Ne zamudite.

Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvajanje novele zakona o RTV, ki govori o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta in imenovanju predsednika in članov uprave. Delno zadržanje novele zakona je podprlo pet ustavnih sodnikov, trije pa so bili proti. Gre za zaušnico vladi Roberta Goloba, a kulturna ministrica Asta Vrečko pravi, da začasno zadržanje zakona o RTV nikakor ne prejudicira končne odločitve ustavnega sodišča.

Foto: zajem zaslona Ustavno sodišče je izdalo sklep o začasnem zadržanju izpodbijane novele zakona o Radioteleviziji Slovenija. Gre za dele novele, ki se nanašajo na konstituiranje novega sveta zavoda, oblikovanje novega statuta in imenovanje predsednika in članov uprave. Zdaj ni čas, da bi bili prenagljeni, se je na odločitev ustavnega sodišča odzvala kulturna ministrica Asta Vrečko, saj da to še zdaleč ne pomeni, da bi bil zakon protiustaven, in nikakor ne pomeni tudi končne odločitve. Gre za poraz koalicije, pa so prepričani v največji opozicijski stranki. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti sta vložila pravnik Matej Avbelj in predsednik programskega sveta Peter Gregorčič, na odločitev sodišča se je odzval tudi generalni direktor RTV, ki mu je odločitev ustavnega sodišča seveda privabila nasmešek na obraz. Kaj nam je v informativni oddaji Planet 18 povedal Peter Gregorčič, prisluhnite v zgornjem videoposnetku.

