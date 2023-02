Glavo v ogenj, od vlade pa brco #video

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: za kakšne poklice se danes odločajo mladi, stavka na nemških letališčih in kaj to pomeni za potnike, kdo je prevzel vodenje podjetja GEN-I. Več ob 18. uri na Planetu.

"Ko gori, gredo vsi iz hiše, mi pa vanjo. Svoje glave nosimo naprodaj, zato zahtevamo višje plače," je bilo slišati dopoldne v Ljubljani na protestu poklicnih gasilcev. Trg republike so z baklami ovili v dim, zavijale so sirene in pokale močne petarde -- na protestu so bili gasilci iz vse Slovenije. Poklicnih gasilcev je pri nas dobrih tisoč.

Foto: zajem zaslona Prvi gasilski sindikalist David Švarc je povedal, da imajo po letu in pol prošenj dovolj: "Jezni smo na politične veljake, ki se norčujejo," je dejal. Odgovor ministrice za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je tak, da osebno težko najde razumevanje za ta protest, ki ga je označila za "slabo folkloro" in "izsiljevanje."

Matej Lovrenc, poklicni gasilec: "Mi pomagamo. Glejte, mi nismo zato, da državi prinašamo denar, ampak zato, da pomagamo. In življenje, kakršnokoli je že, rešimo, in to ni vredno niti 100 tisoč evrov niti milijon. To je brezpredmetno. To je tok denarja, da glava peče. Tako da bi morali to ceniti."

Ko je spregovorila ministrica za javno upravo, pa so stvari ušle izpod nadzora. Oba z ministrom za obrambo sta bila složna, da je bil današnji shod preveč nasilen.

