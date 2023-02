Čakanje na ortodonta tudi do štiri leta #video

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: poklicni gasilci so na protestnem shodu izrazili svoje nezadovoljstvo – kakšne so njihove zahteve? Analiza ZPS je pokazala, da je petina vzorcev predpakiranega govejega mletega mesa nezadovoljiva – kakšno meso jemo? Ob 18. uri na Planetu.

Čakalne dobe, rak rana slovenskega zdravstva. Tudi na ortodonta se čaka dolgo, nekateri so v vrsti že več kot štiri leta. Tudi zato, ker je skoraj tretjina otrok k temu specialistu napotena prezgodaj, preventivno ali na željo staršev.

Starši otroke v vrsto navadno postavijo, da si zagotovijo mesto. Kot zagotavljajo pri Slovenskem ortodontskem društvu, je ortodontov v Sloveniji dovolj, primanjkuje pa programov, zato jih večina dela v zasebnih ambulantah. Kako reševati težavo?

Ortodontija zdravi stanja, ki niso življenjsko ogrožajoča, vendar pa pomembno vplivajo na splošno zdravje in kakovost življenja vsakega posameznika. Pritožbe staršev nad ortodonti naraščajo. Že prvi stik z ortodontom je za nekatere misija nemogoče. Zato nekateri starši že zgodaj zahtevajo napotnice pri pediatrih in zobozdravnikih svojih otrok. Primerov, ko so bili otroci k ortodontu napoteni prezgodaj, zgolj preventivno ali na željo staršev, je kar za tretjino. Ko pa dobijo izbranega specialista, je čakalna doba za pregled lahko tudi štiri leta. Ker so čakalne vrste pri nas dolge, veliko pacientov odhaja v tujino. Težavo dolgih čakalnih vrst za ortodonta so predstavili številnim ministrom za zdravje ter tudi Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V Slovenskem ortodontskem društvu in Zdravniški zbornici Slovenije med drugim predlagajo razpis 40 novih javnih ortodontskih programov. Vse se na koncu zaplete pri denarju.

