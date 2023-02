Ali imamo bolniki pravico odločati o svojem življenju? #video

Prišel je čas. Čas za dostojno smrt. To je sporočilo Alenke Čurin Janžekovič, ki se v začetku marca odpravlja v Švico, da bi končala svoje življenje. Že nekaj časa je med najglasnejšimi podporniki evtanazije. Upokojena učiteljica in ravnateljica 65 let živi z neozdravljivo boleznijo – polisaharozo tipa 4. To je bolezen, ki prizadene kosti, sklepe in hrustanec, in to do te mere, da ti začnejo propadati. Njeni zgodbi smo prisluhnili v informativni oddaji Planet 18.

Foto: zajem zaslona Upokojena učiteljica in ravnateljica, ki danes živi v rodni Prlekiji, od rojstva trpi za hudo in neozdravljivo boleznijo, zaradi katere ji razpadajo kosti in hrustanec. Kljub številnim operacijam in posegom so bolečine prevelike, zato se je odločila, da svojo življenjsko pot konča. Belgija, Nizozemska in Švica so le nekatere države, ki so legalizirale pomoč pri samomoru, podobno je v Kanadi in devetih zveznih državah ZDA. V Švici bo, kot tujka, za poseg morala plačati, domačinom ni treba. Dodala je, da se zavzema za to, da bi tudi pri nas evtanazijo plačevala država, tudi zaradi razlik med revnimi in bogatimi. Alenka odhaja v Švico v začetku marca. Dva dni bo preživela v pogovorih z za to dodeljenim zdravnikom, ki preveri, da se pacient resnično zaveda dejanja, tretji dan se izvede evtanazija oziroma pomoč pri samomoru.

Tema razdvaja, osnovno vprašanje je, ali imamo bolniki pravico odločati o svojem življenju in tudi o njegovem koncu. Družba bo na to vprašanje slej ko prej morala najti odgovor, v Sloveniji sta evtanazija in pomoč pri samomoru prepovedni in kaznivi dejanji, se pa vsake toliko časa seveda pojavijo zahteve po spremembah. Iskali smo argumente za in proti. Več v zgornjem videu.

