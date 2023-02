Vzdihljaji, odvrženi kondomi, viagre ter nezadovoljne stranke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: o čudežnih zgodbah preživelih po potresih v Turčiji in Siriji, kaj se je dogajalo na novi obravnavi v zadevi Kavaški klan ter kakšna so pričakovanja na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju? Vse to ob 18. uri na Planetu.

Živeti v bloku pomeni imeti sosede in lahko se zgodi, da se med njimi znajdejo tudi prodajalke ljubezni. Vzdihljaji, odvrženi kondomi, viagre in celo sporočila nezadovoljnih strank. Ti naslednike pozivajo, naj ene od deklet raje ne obiščejo. Vse našteto naj bi se dogajalo v eni od ljubljanskih sosesk, pri čemer se stanovalci, ki jih opravljanje najstarejše obrti moti, sprašujejo, kaj lahko storijo? Prepoved vdajanja prostituciji je bila v državi sicer odpravljena že pred dvajsetimi leti, obstaja pa kaznivo dejanje zlorabe prostitucije.

Stanovalci bloka, v katerem naj bi prihajalo do vročih doživetij, so s komentarji zadržani, saj nočejo, da bi se njihov naslov znašel v medijih. Društvo Dobra družba, ki deluje na mednarodnem trgu, ocenjuje, da je na področju celotnega Balkana približno 35 tisoč seksualnih delavcev. Težava je, da na tem področju velja divji zahod, najemajo se stanovanja, delo se opravlja na črno, zaradi česar jih v društvu informirajo, kako lahko svojo dejavnost opravljajo povsem legalno, saj je prostitucija v Sloveniji dekriminalizirana že dvajset let.

Žiga Sedevčič, predsednik društva Dobra družba pravi: "Morate razumeti, da je dve tretjini seksualnih delavcev ekonomskih migrantov, kateri pridejo iz drugih držav in se tudi ne znajdejo tukaj, tako, da večina ne ve, na kakšen način se dela tukaj."

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: o čudežnih zgodbah preživelih po potresih v Turčiji in Siriji, kaj se je dogajalo na novi obravnavi v zadevi Kavaški klan ter kakšna so pričakovanja na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju? Vse to ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.