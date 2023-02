Zaradi protestov je osumljenih 13 policistov #video

Policija je javnosti predstavila poročilo o njenih nepravilnostih pri varovanju šestih protestov v Ljubljani. Pregled je odredila nekdanja ministrica Tatjana Bobnar. Ugotovitve in posledice? 13 policistov je osumljenih kaznivih dejanj, 63 pa očitajo strokovne nepravilnosti.

Po skoraj treh letih so na mizi tudi poročila, ki kažejo sum na več policijskih kršitev. Te je Sanja Ajanović Hovnik, ki začasno vodi notranje ministrstvo, pospremila z besedami, da je to, kar so počeli in kako so to počeli, bilo brutalno in naklepno.

"Zaradi strokovnih nepravilnosti je bilo do sedaj v skladu s 4. členom opravljenih 63 razgovorov z uslužbenci policije, v katerih smo jih opozorili na ugotovljene strokovne nepravilnosti," pravi Boštjan Lindav, v. d. generalnega direktorja policije.

Pri teh pa so pri 13 policistih ugotovili različne sume storitev kaznivih dejanj, med katerimi Lindav navaja protipravni odvzem prostosti, kršitev človeškega dostojanstva, zlorabo uradnega položaja in kaznivega dejanja nevestnega dela.

Do epiloga nas sicer loči še kar nekaj časa. Odraz učinka sprememb, ki se uvajajo pri delovanju policije, pa se bo hitro pokazal, saj nas na tak ali drugačen način protestni shodi spremljajo bolj pogosto, kot bi si to želeli.

