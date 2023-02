Splav zavrnjen. Kako naprej? #video

Po navedbah ene od tamkajšnjih fundacij za pravice žensk naj bi zdravniki v več bolnišnicah zavrnili splav 14-letnemu duševno prizadetemu dekletu. Zanosilo naj bi po tem, ko jo je posilil njen stric. Zdravniki naj bi se sklicevali na ugovor vesti. Splavi na Poljskem so od leta 2021 dovoljeni le, če je nosečnost posledica posilstva ali ogroža življenje ali zdravje ženske. A primer 14-letnice kaže na to, da je v praksi tudi to nemogoče.

Splav v nevarnih okoliščinah tako letno po svetu opravi 25 milijonov žensk, od tega velika večina v državah v razvoju. Takšni splavi so tretji najpogostejši vzrok smrti mater po vsem svetu in letno povzročijo dodatnih pet milijonov invalidnosti, ki bi jih bilo v veliki meri mogoče preprečiti. Bojan Zalar, direktor Psihiatrične klinike, je že prejšnje leto o tej temi dejal: "Stiske so različne, so pa zelo ponotranjene. Posameznik nekaj izgublja, kar ponotranja kot del sebe."

V zadnjih 25 letih smo sicer naredili velik premik naprej, a hkrati so nekatere zakonodaje tako restriktivne, da se zdi, da živimo nekaj stoletij nazaj.

