S prvo etapo se je začela kolesarska Dirka po Savdski Arabiji, ki jo bomo ta teden neposredno prenašali na Planet 2. Gre za zanimivo in zahtevno preizkušnjo v neprijaznem puščavskem okolju na začetku sezone. To je potrdila že uvodna etapa, v kateri so se kolesarji spopadli z vetrom, slabimi cestami in številnimi predrtimi zračnicami. Prenos tretje etape spremljajte jutri od 12.30 na Planet 2.

Na današnji drugi etapi kolesarske Dirke po Savdski Arabiji, po skoraj peturni vožnji, je naš edini predstavnik Luka Mezgec pristal na osmem mestu. Prenos se je končal malo pred 15. uro na Planet 2, vabljeni pa tudi k jutrišnjemu ogledu tretje etape.

Pretekli ponedeljek je slovensko kolesarstvo doživelo hud udarec. Zaradi obilnih snežnih padavin se je zrušila streha nad novomeškim velodromom. Številni slovenski klubi so tako ostali brez možnosti treninga v zimskem času, do nadaljnjega so odpovedana tudi vsa tekmovanja. Možnost vadbe na dirkališču je v razvoju mladega tekmovalca zelo dobrodošla oziroma skoraj nujna. Več pa v videoposnetku spodaj.

Zadnje obilno sneženje je predvsem v južnem delu Sloveniji povzročilo veliko težav, najbolj pa jo je zagodlo športnikom. Pod težo snega je klonila platnena streha nad velodromom v Češči vasi, ki so ga v zimskih mesecih vsakodnevno uporabljali predvsem kolesarji, pa tudi atleti. Na srečo je bila škoda le materialna, saj so objekt tik pred katastrofo izpraznili, potem pa so se lotili reševanja opreme. Glavna skrb je bila lesena dirkališča steza. Po zagotovilih proizvajalca in lastnika balonaste strehe podjetja Duol, ki bo izvedlo sanacijo, bi velodrom ob ugodnih vremenskih razmerah znova lahko uporabljali čez dva meseca.

