Nova predsednica – stare težave #video

Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so brez dvoma dobri, nerešena vprašanja pa bosta državi znali rešiti, sta se v Zagrebu strinjala predsednika Nataša Pirc Musar in Zoran Milanović. Obisk Hrvaške je sicer prvi delovni obisk slovenske predsednice v tujini.

Arbitraža je bila tema, ki se ji državnika nista mogla izogniti. Pirc Musarjeva je ponovila stališče naše države: "Sprejete dogovore je treba spoštovati," je dejala. Ob tem je hrvaško in slovensko vlado pozvala, da to vprašanje rešujeta s pogovorom. Velik del srečanja sta predsednika namenila pobudi Brdo-Brioni. Predsednica je pojasnila, da je bil njen predhodnik Borut Pahor zelo navezan na ta proces in da se je k njegovemu nadaljevanju zavezala tudi sama.

Nova predsednica – stare težave, bi lahko opisali današnji prvi delovni obisk Nataše Pirc Musar v Zagrebu. V ospredju pogovorov je tako kot že v preteklih letih namreč vztrajal še vedno nerazrešen arbitražni sporazum. Pirc Musarjeva pa rešitev vidi v pogovoru.

"Želela bi si, da ta dialog res vodita vladi Slovenije in Hrvaške, da se to ne odvija prek ribičev na morju. In velja seveda to za obe strani. Nekoliko drugače hrvaški predsednik Zoran Milanovi, ki pravi: "N aše stališče ni enako kot slovensko, ni pa niti konfliktno. Pogovarjali se bomo, to je pomembno."

Kot je napovedala Pirc Musarjeva, bi naslednje srečanje tako lahko potekalo v Severni Makedoniji. Milanović pa je menja, da bo to s svojimi obiski v preostalih državah regije najbolje raziskala Pirc Musarjeva.

