Postopek posvojitve otrok zdaj za vse enak #video

Veljati so začele spremembe družinskega zakonika, po katerih zakonska zveza ni več življenjska skupnost moža in žene, ampak življenjska skupnost dveh oseb. Spremembe omogočajo posvojitev otroka tudi istospolnemu paru. Prejšnja ureditev je bila namreč neustavna. Pred stavbo ministrstva za delo je ob uveljavitvi zakonskih sprememb izobešena mavrična zastava, pristojni minister Mesec pa: "To se je zgodilo po več kot 30 letih prizadevanj, ki so se začela v civilni družbi, nadaljevala pa v parlamentu."

"Človekove pravice niso ne leve ne desne, so univerzalne in jih imamo vsi," je zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar in dodala, da je ob sprejetju zakona vesela in ponosna. Kaj pa sprememba prinaša v praksi? Simona Rihter, pomočnica v. d. direktorja CSD Ljubljana, odgovarja: "Dejansko bomo delali v skladu z veljavno zakonodajo. Tako da se pri tem ne opredeljuje, s kom se dela, saj morajo biti vsi enakopravno obravnavani. To pomeni, da bo tudi postopek posvojitve otroka enak, ne glede na to, ali sta starša istega ali različnega spola."

