"Ščitimo svojo parcelo na tak balkanski sistem" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: brez dodatka za sodnike in tožilce. Zakaj si je vlada premislila? Hrvaško razburja incident na smučišču, v katerem so napadli gorske reševalce. Kaj se je dogajalo? Več ob 18. uri na Planetu.

Nadaljuje se gradnja spornega kanalizacijskega kanala C0 na Ježici v Ljubljani, tudi po tem, ko je upravno sodišče pritrdilo društvu Alpe Adria Green, da je lahko stranka v postopku za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Se je pa včeraj zgodil nov incident na delovišču.

Lastniki zemljišč na območju so najeli svojega varnostnika, ki se je zjutraj sprl z varnostno službo Mestne občine Ljubljana, nato pa so prišli še policisti, ki so popisali prisotne. Nemočni lastniki vztrajajo, da se bodo upirali, dokler gradnja kanala s fekalijami ne bo ustavljena. Župan Janković jim neizprosno odgovarja: "Odpiranje okoljevarstvenega soglasja na pravnomočno gradbeno dovoljenje je praktično neizvedljivo."

Lastnik zemljišča Marko Kosmač je zadevo vložil na sodišče že pred petimi leti. Povedal je: "S odišče govori nekaj, tam se zavlačuje, tukaj v naravi pa se dela. Mi smo prisiljeni, ni drugega, kot da svojo parcelo ščitimo na tak balkanski sistem ali kako bi rekel temu."

A na občini se ne ozirajo na besne občane, kot pravijo, imajo dovoljenja 80 odstotkov lastnikov na trasi, kjer bo potekal kanalizacijski kanal. Prihodnji teden bodo tako po Jankovićevih napovedih začeli delati še dodatni, tretji del kanala C0, projekt pa bo končan letos, vključno z nadgrajeno čistilno napravo v Zalogu.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: brez dodatka za sodnike in tožilce. Zakaj si je vlada premislila? Hrvaško razburja incident na smučišču, v katerem so napadli gorske reševalce. Kaj se je dogajalo? Več ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.