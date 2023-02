V zadnjem kilometru preobrat #video

Po koncu zadnje etape Dirke po Savdski Arabiji kolesarji avstralske ekipe Jayco Alula niso bili navdušeni. Pa ne zato, ker bi imeli zaradi veličastne koncertne dvorane sredi gorate puščave, ki je povsem obdana z ogledali, občutek fatamorgane. Ne, razjezil jih je razplet sprinta glavnine, v katerem je bil njihov kapetan Dylan Groenewegen šele četrti, so poročali v oddaji na Planet TV.

Foto: zajem zaslona Med glavnimi sponzorji Avstralcev je tudi turistična regija Alula, kjer je potekala dirka, zato so želeli Luka Mezgec in njegovi kolegi Nizozemca pripeljati do druge etapne zmage. Ni se jim izšlo, v zadnjem kilometru se je cesta rahlo vzpenjala, Groenewegen pa je v prerivanju za položaje v ključnem trenutku izgubil stik s svojim zadnjim pomočnikom v sprinterskem vlaku, našim Mezgecem. Ko je Groenewegen le prišel na čelo, pa mu je v šprintu prekmalu zmanjkalo dinamita, mimo njega so švignili trije kolesarji, najhitrejši med njimi je bil Italijan Simone Consonni.

Simone Consonni, zmagovalec 5. etape, je izjavil: "V zaključkih sem hiter kolesar, vendar proti najboljšim ponavadi nimam možnosti, danes pa je bil zaključek po mojem okusu in mi je uspelo."

Do skupne zmage je brez težav prikolesaril član ekipe Movistar Ruben Guerreiro, ki je po cilju spregovoril tudi o svojem precej slavnejšem rojaku, ki je v zadnjih tednih poskrbel, da se v svetu športa veliko govori o Savdski Arabiji.

Luka Mezgec, edini slovenski kolesar, je Saudi Tour končal na 16. mestu v skupnem seštevku.

