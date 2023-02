Bi prestali kviz o Prešernu? #video

S praznikom je povezanih veliko prijetnih dogodkov, sploh v krajih, s katerimi je Prešeren povezan. Kateri vam padejo na pamet? Gotovo Vrba pa Kranj in Ljubljana, kaj pa Ribnica? Koliko sploh vemo o našem največjem pesniku? Veste, v kateri cerkvi se je nesrečno zaljubil v Primičevo Julijo? V uvodu Sonetnega venca je navedeno tudi ob kateri uri. Gotovo pa se spomnite, zaradi katerega sladkega sadeža je bil še posebej priljubljen pri otrocih. Vprašali smo vas, a tudi poslance. Odgovore si oglejte v zgornjem videu Planet 18.

Trgi, ulice, kroglice, nagrade − vse to nosi njegovo ime. Tudi slovenska himna, ki jo slišimo na vseh večjih prireditvah, je delo našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Njegova podoba krasi kovanec za dva evra. Nekoliko spremenjeno različico Povodnega moža smo slišali v državnem zboru. Prešernova Urška je znala obljubiti, je znala odreči in biti priljudna in biti prevzetna. Kako dobro pa Franceta Prešerna in njegova dela poznajo naši poslanci?

Spraševali smo jih sledeče:

1. Katera kitica Zdravljice je slovenska narodna himna?

2. V katero slovensko reko odplešeta Povodni mož in Urška?

3. Kam gleda Prešernov kip na Prešernovem trgu?

4. Kako so Franceta Prešerna klicali otroci?

Kljub temu da se poznavanje našega največjega pesnika po odhodu iz šole nekoliki izgubi, pa nihče zares ne pozabi na to, kakšno zapuščino nam je zapustil.

