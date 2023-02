Politična čistka v Luki Koper #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Politična čistka v enem naših največjih državnih podjetij − Luki Koper. Kljub rekordnemu zaključku lanskega leta z zgodovinskim pretovorom in izjemnimi poslovnimi rezultati je državni holding, ki ga obvladujejo zaupniki Roberta Goloba, odpoklical celoten nadzorni svet, imenovan v času prejšnje vlade. Ključno vprašanje pa je, ali temu sledi tudi menjava zelo uspešne uprave.

Si pa edinega slovenskega pristanišča morda še nikoli ni tako zelo podredila ena sama vladajoča stranka. Kar štirje od petih novih nadzornikov, le enega predlaga občina, sodijo v kvoto Golobove Svobode. Med njimi Mirko Bandelj, eden najtesnejših sodelavcev Janeza Drnovška iz časov velike LDS. In nekdanji gospodarski minister Jožef Petrovič, ki se ga je po odstopu iz vlade Mira Cerarja prijel vzdevek "minister za en mesec". Nič takega, kar od slovenske politike ne bi bili vajeni. Gibanje Svoboda je namreč volitve dobilo z Golobovo obljubo, da bo zdaj drugače.

Foto: zajem zaslona Odpoklicani so bili Franci Matoz, Nevenka Črešnar Pergar, Andrej Koprivec in Božidar Godnjavec, ki so bili imenovani v času vlade Janeza Janše. Kot nam je v pisnem odgovoru pojasnil Matoz, lahko "lastnik odpokliče člane nadzornega sveta, če izpolni potrebno statutarno večino na skupščini. Seveda bi ga morali pri tem voditi izključno interesi družbe."

Odpira se tudi vprašanje o tem, ali bo po menjavi nadzornikov prišlo tudi do menjav v upravi družbe. Predsednik uprave Boštjan Napast sprememb ni želel komentirati ali ugibati o svoji prihodnosti na položaju. Se pa je na skupščini oglasil mali delničar Viktor Udovič, ki je opozoril na nezadovoljstvo luških delavcev in izpostavil, da investicije v družbi stagnirajo.

