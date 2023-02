Na Planet 2 se je začela Dirka po Andaluziji #video

Prenosi so se začeli ob 14. uri, cilj prve etape je predviden okoli 15.30, potem pa lahko ob podobnih urah tudi do konca tedna vsako popoldne pričakujete približno dve uri razburljivih kolesarskih bojev s slovenskimi asi v glavnih vlogah.

Foto: zajem zaslona

In tudi trasa po Andaluziji je Pogačarju pisana na kožo. Kar poglejmo glavne značilnosti 845 kilometrov dolge dirke: spremljali bomo pet razgibanih etap, v katerih bodo morali kolesarji premagati skoraj 15 tisoč višinskih metrov. Najtežja bo že kar prva etapa s tremi vzponi prve kategorije in prav vse etape se bodo končale na kratkih ciljnih klancih. Ob Pogačarju med favorite za končno zmago spadata predvsem dva odlična španska kolesarja Enric Mas iz moštva Movistar in Mikel Landa iz ekipe Bahrajn Victorious. Na dirki po Andaluziji bomo spremljali še dva Slovenca Domna Novaka in Mateja Mohoriča, prvi bo pomočnik Tadeju, drugi pa Landi.

