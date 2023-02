Sporna potovanja naših poslancev? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: kolikšne so čakalne dobe v ortodontiji, kakšen bo izkupiček dobrodelne dražbe Pahorjeve katrce ter kje pričakujejo največ obiskovalcev v znamenju pustnih norčij. Ob 18. uri na Planetu.

Razkošna potovanja na Maldive, poti v Bahrajn, Katar, Azerbajdžan, sliši se lepo. Dodajmo temu evropske poslance: če jim poti plačajo gostitelji, seveda vsak s svojimi razlogi, to kaj hitro postane precej kočljiva praksa. Analize morebitnih sumljivih, delno sponzoriranih potovanj evropskih poslancev se je lotil ugledni bruseljski časnik Le Soir. Na seznamu sta se znašla tudi slovenska evropska poslanca Franc Bogovič in Ljudmila Novak.

Foto: zajem zaslona 226 potovanj evropskih poslancev v zadnjem mandatu ni plačal evropski parlament, 55 je takšnih, ki jih je zaradi financiranja vprašljivih tretjih držav ali njihovih državnih podjetij po mnenju časnika Le Soir treba vzeti pod drobnogled. Med njimi tudi potovanje slovenskega evropskega poslanca v Azerbajdžan.

Bogović je razložil: "Šlo je za povsem strokovni ogled prve zgrajene pametne vasi v Azerbajdžanu. Na tem področju delam že pet, šest let. Najprej smo imeli predstavitev tega projekta tu v Evropskem parlamentu in prejeli vabilo."

Sporno pri tem obisku se zdi predvsem dejstvo, da je poslancu tri prenočitve v hotelu v Bakuju plačalo tamkajšnje zunanje ministrstvo. Tudi na to poslanec odgovarja: "Dogovor je bil takšen, da mi plačamo letalske vozovnice, se pravi stroške s potjo. Organizator pa plača tiste tri prenočitve v hotelu. To je povsem v skladu s pravili, ki so tu v evropskem parlamentu."

Na seznamu morebiti spornih poti evropskih poslancev se je znašlo tudi potovanje Ljudmile Novak v Izrael. "Jaz sem članica skupine prijateljstva z Izraelskim parlamentom in sem bila del uradne delegacije na obisku v Izraelu na obisku Knestea. Moje letalske vozovnice je plačal evropski parlament, prav tako bivanje v hotelih," je dejala Novakova. Priključili pa so se tudi neuradnemu delu poti, ki ga je plačal proizraelski lobi.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: kolikšne so čakalne dobe v ortodontiji, kakšen bo izkupiček dobrodelne dražbe Pahorjeve katrce ter kje pričakujejo največ obiskovalcev v znamenju pustnih norčij. Ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.