Višje plače – za koga ? #video

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: poklicni gasilci so na protestnem shodu izrazili svoje nezadovoljstvo – kakšne so njihove zahteve? Analiza ZPS je pokazala, da je petina vzorcev predpakiranega govejega mletega mesa nezadovoljiva – kakšno meso jemo? Ob 18. uri na Planetu.

Začela so se pogajanja o novem plačnem stebru za zdravstvo. S stebri se bodo namreč po načrtovani plačni reformi urejala plačna razmerja, temelje novega sistema pa bodo dorekli na centralnih pogajanjih z vsemi sindikati. In ravno to naj bi bil razlog, da so izhodišča za prenovo plač v zdravstvu, ki so jih sindikati prejeli danes, le ustna in precej ohlapna. Pri reformi naj bi se sicer zgledovali po zahodnoevropskih državah.

Že konec januarja so se sindikati v zdravstvu prvič sestali z vlado. Dogovarjali so se o poteku pogajanj, a kot je bilo slišati pred današnjimi sestankom, do zaključka niso prišli. Sindikati so sicer danes prejeli precej ohlapna in le ustna izhodišča za prenovo plačnega sistema. Prav tako jim je vlada predstavila različne sisteme plač po Evropi. Zaradi napovedi, da se bodo zgledovali po zahodnoevropskih državah, je bil s sestankom zadovoljen predstavnik sindikata Fides Gregor Zemljič. Preostali so bili precej bolj zadržani.

Kljub pogajanjem napovedan še naprej ostaja protestni shod sindikata delavcev v zdravstveni negi, ki bo potekal 22. februarja. Z vladne strani odziva na napoved protestnega shoda ni bilo. Za začasno preložitev protestnega shoda, napovedanega za 24. februar, pa so se odločili v pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Ker je vlada začela pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij in prenovi sistema plač v javnem sektorju, so pripravljeni dati priložnost dogovarjanju za pogajalsko mizo.

V gospodarstvu bodo tudi odprli malhe, dve tretjini delodajalcev napovedujeta zvišanje plač do poletja, ugotavlja raziskava Agencije za zaposlovanje Manpower Slovenija. Največji delež, 35 odstotkov, jih napoveduje, da bo zvišanje med šest- in desetodstotno. Dodajmo temu samo še podatke o dvigu cen – življenjske potrebščine so se januarja na letni ravni v povprečju podražile za deset odstotkov, na mesečni pa za 0,2 odstotka. Tako na letno kot mesečno inflacijo so najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač – na letni ravni so se dvignile za dobrih 19 odstotkov, na mesečni pa za 2,1 odstotka. Pod črto, zaposleni dviga plač realno ne bodo občutili.

