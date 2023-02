Po sanjskem začetku se Dirka po Andaluziji nadaljuje na Planet 2 #video

Neposredni prenos druge etape Dirke po Andaluziji se na Planet 2 začne danes ob 13.45. Tadej Pogačar je novo sezono začel sanjsko. Druga dirka in druga njegova zmaga v letu 2023. Kapetan Emiratov je dirko po Andaluziji odprl v šampionskem slogu in takoj oblekel rumeno majico vodilnega, so poročali v informativni oddaji Planet 18.

Petdneva etapna dirka, ki jo lahko v živo spremljate na Planet 2, je že v uvodni etapi postregla z najtežjim klancem na dirki. Seveda je na njem Pogačar napadel in se odpeljal k zmagi naproti.

Dirka po Andaluziji ni med tistimi, ki spadajo v svetovno serijo, vendar jo je Tadej Pogačar nedavno uvrstil na svoj koledar namesto dirke po ZAE, ker je težja in bolj razgibana. Že v prvi, 179 kilometrov dolgi etapi smo spoznali zahteven profil teren te španske dirke, ki jo neprekinjeno organizirajo od leta 1955. Pogačar je s potrditvijo prihoda na 69. izvedbo avtomatično postal glavni favorit, čeprav se je sezona šele dobro začela. A ponedeljkov šov na makadamu skozi oljčne nasade je pokazal, da je slovenski šampion že na začetku tekmovalnega leta odlično pripravljen. To je potrdil tudi danes, ko je bila konkurenca še močnejša.

Tadej Pogačar, zmagovalec prve etape: "Malo sem presenečen. Vedel sem, da sem dober, a da bom kar takoj dvakrat zmagal, me je presenetilo. Ekipa je bila odlična, na zadnji klanec smo prišli z visoko hitrostjo, kar sem si želel, klanec je bil zelo strm. To je bil pravi trenutek za napad in sem se odpeljal."

Ko je Pogačar sredi zadnjega klanca, 13 kilometrov pred ciljem, pospešil, mu kmalu ni mogel slediti nihče več. Niti trije odlični španski hribolazci, ki spadajo med najboljše na svetu v etapnih preizkušnjah. Enric Mas, Mikel Landa in Carlos Rodriguez so lahko le upali, da bo njihov zaostanek na cilju čim manjši. Na koncu je Pogačar najbližje zasledovalce prehitel za 38 sekund, vsi drugi, na čelu z zmagovalcem Gira 2020 Teom Gegenhartom, pa so cilj prevozili še minuto pozneje in za Slovencem v skupnem seštevku zdaj zaostajajo minuto in 38 sekund.

Tudi danes kolesarje čaka razgibana etapa, saj je vseh pet etap na dirki po Andaluziji podobnih, današnja pa je bila najtežja.

