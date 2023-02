Že prva etapa bo nakazala, kdo je favorit #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sokomentator dirke bo spet Robert Jenko, ki je strokovno komentiral že dirko po Savdski Arabiji na naši televiziji. Ure prenosov si lahko ogledate na spodnji grafiki.

Robert Jenko opozarja, da gre za zelo hribovit teren, pet dni neprestanih vzponov in spustov. Po njegovem mnenju gre za zelo težko dirko. Že prva etapa naj bi pokazala, na koga gre računati po petih dneh.

Kot zanimivost smo slišali, da ima najstarejša ekipa v povprečju 32 let, najmlajša pa 23. Špancev je 32, 22 je Belgijcev in 18 Italijanov. Če pogledamo statistiko udeležencev in pustimo ob strani dejstvo, da je prvi kolesar sveta Slovenec, je zmaga Slovenca malo verjetna. "Tri proti 32 je res težka," priznava sogovornik, ampak vsi upamo, da bo manjšina zmagala.

