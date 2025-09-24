Razlika med povprečno slovensko in hrvaško neto plačo se je v juliju zmanjšala na slabih deset odstotkov, medtem ko je razlika v bruto plači skoraj 26-odstotna. Zadnji statistični podatki kažejo, da je povprečna neto plača za julij na Hrvaškem dosegla 1.437 evrov, v Sloveniji pa 1.577 evrov.

Povprečna neto plača na Hrvaškem je za julij po podatkih hrvaškega zavoda za statistiko znašala 1.437 evrov. To je nominalno skoraj deset odstotkov več kot leto prej, realno pa za pet odstotkov več. Povprečna bruto plača je znašala dva tisoč evrov, kar je na letni ravni nominalno za 9,8 odstotka več, realno pa za 5,5 odstotka.

Povprečna neto plača v Sloveniji je za julij po podatkih statističnega urada znašala 1.577 evrov, kar je za 9,8 odstotka več kot na Hrvaškem. Povprečna bruto plača je medtem znašala 2.517 evrov, kar je za 25,9 odstotka več kot pri sosedih.

Konec leta 2022 je bila razlika med državama bistveno večja

Pred dvema letoma in pol oziroma konec leta 2022 je bila razlika bistveno večja. Na Hrvaškem je povprečna neto plača po pisanju hrvaškega poslovnega portala Lider tedaj znašala 1.046 evrov, v Sloveniji pa 1.419 evrov, kar je 36-odstotna razlika.

Analitiki banke Raiffeisen so po pisanju Liderja v svoji analizi pretekli mesec poudarili, da se rast plač na Hrvaškem iz javnega sektorja postopoma preliva v zasebni sektor, vendar pa se bo dinamika po njihovih ocenah upočasnila. K rasti bodo kljub temu prispevali septembrsko zvišanje osnovne plače v javnem sektorju in davčne spremembe, zaradi katerih pa bodo bruto plače rasle hitreje od neto plač.